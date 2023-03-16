Цього року одеське узбережжя навряд чи буде курортним

Море несе небезпеку

Другий рік поспіль одесити залишаються без туристичного сезону. Причиною цього стали мінна небезпека й намагання ворога атакувати лінію берега в пошуках систем ППО.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Мінна небезпека залишається досить високою. Декілька днів тому міну принесло до берегів Миколаївщини, втім, поки споряджалася мінно-вибухова команда — міну віднесло в море знов. Тому її повернення цілком ймовірне, але на якій ділянці — невідомо. Ми нагадуємо населенню, особливо після останнього ракетного удару, який припав саме на узбережжя, що лінія узбережжя цьогоріч — це поки що не курортна зона", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зазначимо крім заборони на відвідування узбережжя Одеси існує ймовірність, що нічні клуби не зможуть працювати навіть влітку. Втім, буде враховано досвід минулого року, коли були створені відповідні центри дозвілля та відпочинку.

Нагадаємо, через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротилися майже на 34%. В Одеській області ситуація ще гірше — прибутків стало менше аж на 78 %.

Нагадаємо, 14 березня ворог завдав ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації. Зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П.