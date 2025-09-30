Одесса: задержана группа, которая выкопала тоннель для масштабной кражи

Тоннель к складу на 7 км — в Одессе задержали воров
Четверо жителей Одессы совершили серию краж на складах промышленного рынка "7 км". Злоумышленники выкопали тоннели и делали отверстия в стенах, чтобы вынести товар. За содеянное фигурантам грозит заключение.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Схема кражи
На 7-м километре в Одессе задержали четырех мужчин 29, 35, 40 и 44 лет. Они заранее спланировали кражи, подготовили рабочую одежду, перчатки и строительные инструменты, арендовали помещения поблизости и выкопали тоннели для доступа к складам. Злоумышленники пробили бетонный пол и похитили 67 мешков детской и женской одежды. Пока одни выносили товары, другие следили за обстановкой снаружи. После кражи они пытались замести следы — закрыли отверстие самодельной крышкой и забетонировали вход в тоннель. Предварительный ущерб предпринимателю-владельцу товара составляет 250 тысяч гривен.
Как накажут
Полиция задержала фигурантов в процессуальном порядке и сообщила им о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины — тайное хищение чужого имущества группой лиц с проникновением в хранилище в условиях военного положения. Суд избрал подозреваемым содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Следствие продолжается, проверяется причастность "кротов" к другим кражам на рынке. За содеянное фигурантам грозит до восьми лет заключения.
