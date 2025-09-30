Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тоннель к складу на 7 км — в Одессе задержали воров

Тоннель к складу на 7 км — в Одессе задержали воров

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 13:09
Одесса: задержана группа, которая выкопала тоннель для масштабной кражи
Правоохранитель на месте преступления. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Четверо жителей Одессы совершили серию краж на складах промышленного рынка "7 км". Злоумышленники выкопали тоннели и делали отверстия в стенах, чтобы вынести товар. За содеянное фигурантам грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Схема кражи

На 7-м километре в Одессе задержали четырех мужчин 29, 35, 40 и 44 лет. Они заранее спланировали кражи, подготовили рабочую одежду, перчатки и строительные инструменты, арендовали помещения поблизости и выкопали тоннели для доступа к складам. Злоумышленники пробили бетонный пол и похитили 67 мешков детской и женской одежды. Пока одни выносили товары, другие следили за обстановкой снаружи. После кражи они пытались замести следы — закрыли отверстие самодельной крышкой и забетонировали вход в тоннель. Предварительный ущерб предпринимателю-владельцу товара составляет 250 тысяч гривен.

В Одесі пограбували 7 кілометр
Правоохранители документируют преступление. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Полиция задержала фигурантов в процессуальном порядке и сообщила им о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины — тайное хищение чужого имущества группой лиц с проникновением в хранилище в условиях военного положения. Суд избрал подозреваемым содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Следствие продолжается, проверяется причастность "кротов" к другим кражам на рынке. За содеянное фигурантам грозит до восьми лет заключения.

В Одесі пограбували 7 кілометр
Вход в тоннель. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области
В Одесі пограбували 7 кілометр
Дыра в стене для кражи. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напоминаем, мы писали, что в Одессе задержали предпринимателя, который заработал на ремноте больницы. Также мы сообщали, что судили бойца, который хотел украсть часть танка и продать.

Одесса кража Одесская область Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации