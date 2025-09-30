Одесса: задержана группа, которая выкопала тоннель для масштабной кражи

Правоохранитель на месте преступления. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Четверо жителей Одессы совершили серию краж на складах промышленного рынка "7 км". Злоумышленники выкопали тоннели и делали отверстия в стенах, чтобы вынести товар. За содеянное фигурантам грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Схема кражи

На 7-м километре в Одессе задержали четырех мужчин 29, 35, 40 и 44 лет. Они заранее спланировали кражи, подготовили рабочую одежду, перчатки и строительные инструменты, арендовали помещения поблизости и выкопали тоннели для доступа к складам. Злоумышленники пробили бетонный пол и похитили 67 мешков детской и женской одежды. Пока одни выносили товары, другие следили за обстановкой снаружи. После кражи они пытались замести следы — закрыли отверстие самодельной крышкой и забетонировали вход в тоннель. Предварительный ущерб предпринимателю-владельцу товара составляет 250 тысяч гривен.

Правоохранители документируют преступление. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Полиция задержала фигурантов в процессуальном порядке и сообщила им о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины — тайное хищение чужого имущества группой лиц с проникновением в хранилище в условиях военного положения. Суд избрал подозреваемым содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Следствие продолжается, проверяется причастность "кротов" к другим кражам на рынке. За содеянное фигурантам грозит до восьми лет заключения.

Вход в тоннель. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Дыра в стене для кражи. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напоминаем, мы писали, что в Одессе задержали предпринимателя, который заработал на ремноте больницы. Также мы сообщали, что судили бойца, который хотел украсть часть танка и продать.