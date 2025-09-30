Подрядчик завысил ремонт медучреждения в Одессе

Правоохранитель документирует преступление. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе подрядчик завысил объемы работ и присвоил более 330 тысяч гривен во время ремонта кровли медицинского учреждения. Следователи завершили расследование и передали дело в суд. За содеянное ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

По данным следствия, между Одесским областным центром экстренной медицинской помощи и частной строительной компанией заключили договор на текущий ремонт кровли здания учреждения почти на миллион гривен. Подрядчик не выполнил часть работ, но оформил документы так, будто все сделано. Он завысил объем и стоимость работ более чем на 330 тысяч гривен и получил эту сумму на счет компании.

Строительные работы, которые сделал подрядчик. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Правоохранители задокументировали противоправные действия мужчины и собрали доказательства через строительно-технические и экономические экспертизы. Его обвиняют в завладении чужим имуществом в крупных размерах и внесении заведомо ложных данных в официальные документы.

Фигуранту грозит до восьми лет заключения и лишение права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до трех лет. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Правоохранители фиксируют преступление. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

