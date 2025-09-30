Відео
Україна
Заробив на ремонті медзакладу в Одесі — схема крадіжки

Заробив на ремонті медзакладу в Одесі — схема крадіжки

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 11:12
Підрядник завищив ремонт медзакладу в Одесі
Правоохоронець документує злочин. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі підрядник завищив обсяги робіт і привласнив понад 330 тисяч гривень під час ремонту покрівлі медичного закладу. Слідчі завершили розслідування і передали справу до суду. За скоєне йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, між Одеським обласним центром екстреної медичної допомоги та приватною будівельною компанією уклали договір на поточний ремонт покрівлі будівлі закладу майже на мільйон гривень. Підрядник не виконав частину робіт, але оформив документи так, ніби все зроблено. Він завищив обсяг та вартість робіт більш ніж на 330 тисяч гривень і отримав цю суму на рахунок компанії.

В Одесі затримали підрядника, який не виконав роботу
Будівельні роботи, які зробив підрядник. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Правоохоронці задокументували протиправні дії чоловіка та зібрали докази через будівельно-технічні та економічні експертизи. Його звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах та внесенні завідомо неправдивих даних до офіційних документів.

Фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до трьох років. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

В Одесі затримали підрядника, який не виконав роботу
Правоохоронці фіксують злочин. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині судили чиновницю, яка заробляла на ремонті дитсадку. Також ми повідомляли, що в Одеській області затримали членів оновленої МСЕК, які попалися на хабарі.

Одеса ремонт хабар Одеська область Новини Одеси зловмисники
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
