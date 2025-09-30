Підрядник завищив ремонт медзакладу в Одесі

Правоохоронець документує злочин. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі підрядник завищив обсяги робіт і привласнив понад 330 тисяч гривень під час ремонту покрівлі медичного закладу. Слідчі завершили розслідування і передали справу до суду. За скоєне йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

За даними слідства, між Одеським обласним центром екстреної медичної допомоги та приватною будівельною компанією уклали договір на поточний ремонт покрівлі будівлі закладу майже на мільйон гривень. Підрядник не виконав частину робіт, але оформив документи так, ніби все зроблено. Він завищив обсяг та вартість робіт більш ніж на 330 тисяч гривень і отримав цю суму на рахунок компанії.

Будівельні роботи, які зробив підрядник. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Правоохоронці задокументували протиправні дії чоловіка та зібрали докази через будівельно-технічні та економічні експертизи. Його звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах та внесенні завідомо неправдивих даних до офіційних документів.

Фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до трьох років. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Правоохоронці фіксують злочин. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

