Одеса: затримано групу, яка викопала тунель для масштабної крадіжки

Правоохоронець на місці злочину. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Четверо жителів Одеси здійснили серію крадіжок на складах промислового ринку "7 км". Зловмисники викопали тунелі та робили отвори у стінах, щоб винести товар. За скоєне фігурантам загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема крадіжки

На 7-му кілометрі в Одесі затримали чотирьох чоловіків 29, 35, 40 та 44 років. Вони заздалегідь спланували крадіжки, підготували робочий одяг, рукавички та будівельні інструменти, орендували приміщення поблизу та викопали тунелі для доступу до складів. Зловмисники пробили бетонну підлогу та викрали 67 мішків дитячого та жіночого одягу. Поки одні виносили товари, інші стежили за обстановкою зовні. Після крадіжки вони намагалися замести сліди — закрили отвір саморобною кришкою та забетонували вхід у тунель. Попередня шкода підприємцю-власнику товару становить 250 тисяч гривень.

Правоохоронці документують злочин. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Поліція затримала фігурантів у процесуальному порядку та повідомила їм про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України — таємне викрадення чужого майна групою осіб із проникненням у сховище в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваним тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство триває, перевіряється причетність "кротів" до інших крадіжок на ринку. За скоєне фігурантам загрожує до восьми років ув’язнення.

Вхід у тунель. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Діра в стіні для крадіжки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

