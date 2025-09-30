Відео
Україна
Головна Одеса Тунель до складу на 7 км — в Одесі затримали злодіїв

Тунель до складу на 7 км — в Одесі затримали злодіїв

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 13:09
Одеса: затримано групу, яка викопала тунель для масштабної крадіжки
Правоохоронець на місці злочину. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Четверо жителів Одеси здійснили серію крадіжок на складах промислового ринку "7 км". Зловмисники викопали тунелі та робили отвори у стінах, щоб винести товар. За скоєне фігурантам загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Схема крадіжки

На 7-му кілометрі в Одесі затримали чотирьох чоловіків 29, 35, 40 та 44 років. Вони заздалегідь спланували крадіжки, підготували робочий одяг, рукавички та будівельні інструменти, орендували приміщення поблизу та викопали тунелі для доступу до складів. Зловмисники пробили бетонну підлогу та викрали 67 мішків дитячого та жіночого одягу. Поки одні виносили товари, інші стежили за обстановкою зовні. Після крадіжки вони намагалися замести сліди — закрили отвір саморобною кришкою та забетонували вхід у тунель. Попередня шкода підприємцю-власнику товару становить 250 тисяч гривень.

В Одесі пограбували 7 кілометр
Правоохоронці документують злочин. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Поліція затримала фігурантів у процесуальному порядку та повідомила їм про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України — таємне викрадення чужого майна групою осіб із проникненням у сховище в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваним тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство триває, перевіряється причетність "кротів" до інших крадіжок на ринку. За скоєне фігурантам загрожує до восьми років ув’язнення.

В Одесі пограбували 7 кілометр
Вхід у тунель. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини
В Одесі пограбували 7 кілометр
Діра в стіні для крадіжки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагалаємо, ми писали, що в Одесі затримали підприємця, який заробив на ремноті лікарні. Також ми повідомляли, що судили бійця, який хотів поцупити частину танку та продати.

Одеса крадіжка Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
