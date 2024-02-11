На чьей стороне Турция? На самом ли деле она оказывает то влияние, которое демонстрирует?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Anadolu Ajansi

С первых дней российской агрессии, как и восемь лет до того, Турция будто бы последовательно поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины. Эта страна считается одним из ключевых союзников и стратегических партнеров, однако на практике она далека от выбора одной из сторон войны и не имеет никакого влияния на Россию.

Какую роль играет Турция в войне против Украины в эксклюзивном интервью журналистам Новини. LIVE рассказал политолог-международник Владимир Воля.

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Несмотря на заверение Турции, что она не покупает у России украинское зерно с оккупированных территорий, эта информация не соответствует действительности. По словам Владимира Воли, страна импортирует крупные партии зерна, происхождение которого отмечено как "Крым, Россия".

"Турция работает в пользу своих прагматических интересов, направленных на извлечение пользы от поставок зерна из российских портов, включая зерно с оккупированных украинских территорий", — отмечает эксперт.

По его словам, Анкара сейчас пытается занимать стратегическую позицию в Черноморском регионе, но ее посреднические усилия безрезультатны. Россия, со своей стороны, не учитывает позицию Турции в своей политике, что подтверждается отказом от зерновой сделки и другими событиями, свидетельствующими о том, что она не имеет влияния на Путина.

"В течение последних двух лет в Черноморском регионе не наблюдалось никаких конкретных доказательств влияния Турции на политику России или самого Путина. России было выгодно использовать этот зерновой коридор, и она пользовалась этим. Однако, когда этот коридор перестал быть нужным, Россия не учитывала позицию Турции и не слушала ее", — добавил политолог.

Переговорная площадка

По словам Владимира Воли, роль Турции в Черноморском регионе ограничивается преимущественно до функции площадки для переговоров и технического участия в них, а не влияния на политику России.

"Путин играет Турцией, а Турция играет в площадку для переговоров. Мы увидели, что Турция оказалась бессильна как переговорщик в том, чтобы обменять украинских пленных. Даже крымских татар, которых Россия осудила на Крымском полуострове и отправила отбывать эти незаконные приговоры на территорию самой России, Турция не освободила", — отметил эксперт.

Политолог-международник Владимир Воля. Фото: УНИАН

Напомним, Россия продолжает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран. Закрывает ли Европа на это глаза и почему нет реакции со стороны Румынии и Болгарии к берегам которых прибивает мины?