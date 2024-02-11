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Туреччина не має ніякого впливу на Росію та Путіна, — політолог Володимир Воля

11 лютого 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На чиєму боці Туреччина? Чи насправді вона має той вплив, який демонструє?
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Anadolu Ajansi
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

З перших днів російської агресії, як і вісім років до того, Туреччина нібито послідовно підтримувала територіальну цілісність та суверенітет України. Цю країну вважають одним із ключових союзників і стратегічних партнерів, проте на практиці вона далека від вибору однієї зі сторін війни та не має ніякого впливу на Росію. 

Яку роль грає Туреччина у війні проти України в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів політолог-міжнародник Володимир Воля.

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Туреччина у зерновому "бізнесі" 

Попри завірення Туреччини, що вона не купує у Росії українське зерно з окупованих територій, ця інформація не відповідає дійсності. За словами Володимира Волі, країна імпортує великі партії зерна, походження якого зазначене як "Крим, Росія".   

"Туреччина працює на користь своїх прагматичних інтересів, спрямованих на отримання користі від постачання зерна з російських портів, включаючи зерно з окупованих українських територій", — наголошує експерт.

За його словами, Анкара зараз намагається займати стратегічну позицію у Чорноморському регіоні, але її посередницькі зусилля є безрезультатні. Росія, зі свого боку, не враховує позицію Туреччини у своїй політиці, що підтверджується відмовою від зернової угоди та іншими подіями, які свідчать що вона немає впливу на Путіна. 

"Протягом останніх двох років у Чорноморському регіоні не спостерігалося жодних конкретних доказів впливу Туреччини на політику Росії або на самого Путіна. Росії було вигідно використовувати цей зерновий коридор, і вона користувалася цим. Однак, коли цей коридор перестав бути потрібним, Росія не враховувала позицію Туреччини та не слухала її", — додав політолог.

Переговорний майданчик

За словами Володимира Волі, роль Туреччини у Чорноморському регіоні обмежується, переважно, до функції майданчика для переговорів та технічної участі у них, а не до впливу на політику Росії. 

"Путін грається Туреччиною, а Туреччина грається в майданчик для переговорів. Ми побачили, що Туреччина виявилася безсилою як переговорник в тому, щоб обміняти українських полонених. Навіть кримських татар, яких Росія засудила на Кримському півострові й відправила відбувати ці незаконні вироки на територію самої Росії, Туреччина не визволила", — зазначив експерт. 

Туреччина немає ніякого впливу на Росію та Путіна, — політолог Володимир Воля - фото 1
Політолог-міжнародник Володимир Воля. Фото: УНІАН

Нагадаємо, Росія продовжує мінування Чорного моря. Для цього ворог використовує авіацію, спрямовуючи тактичні літаки на шляхи проходження цивільних кораблів. Такі дії загарбників створюють загрозу для суден та безпеки мореплавців з багатьох країн. Чи заплющує Європа на це очі й чому немає реакції з боку Румунії та Болгарії до берегів яких прибиває міни?

Туреччина
Одеса
володимир путін
Україна
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політики
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