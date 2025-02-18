Почему турецкие электростанции не прибудут в Одессу

Корабль компании Karpowership. Фото иллюстративное: Karpowership

Плавучие электростанции которые предлагала в аренду турецкая компания Karpowership, не прибудут в Одессу. Все из-за отсутствия гарантий безопасности и высокой стоимости аренды — около $250 миллионов в год.

Об этом пишут журналисты издания Forbes.

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Не хватает средств

Два корабля мощностью 230 МВт с 1 декабря должны были генерировать электроэнергию для Одесской области — согласно планам, озвученным в начале октября Алексеем Брехтом, и.о. главы "Укрэнерго". Наш регион требует 800-1400 МВт в зависимости от времени года, с чем плавучие электростанции справились бы. Кстати, Украина потратила на подготовку инфраструктуры для этих судов около 300 миллионов гривен. Но привлечь международное финансирование для того чтобы заплатить за аренду самих кораблей, не получилось.

Угроза из-за войны

Кроме того, проект не реализовался и из-за агрессии со стороны РФ. Karpowership требовала, чтобы в случае угрозы суда могли уйти в открытое море. А поскольку из-за этого в любой момент генерация энергии могла бы прекратиться, Украина сочла такой подход неприемлемым.

Напомним, недавно мы писали о мусороперерабатывающем заводе в Подольске. А также о том, кто будет поставлять венгерский газ в Приднестровье.