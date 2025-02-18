Чому турецькі електростанції не прибудуть до Одеси

Корабель компанії Karpowership. Фото ілюстративне: Karpowership

Плавучі електростанції які пропонувала в оренду турецька компанія Karpowership, не прибудуть до Одеси. Усе через відсутність гарантій безпеки та високої вартості оренди — близько $250 мільйонів на рік.

Про це пишуть журналісти видання Forbes.

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Два кораблі потужністю 230 МВт з 1 грудня мали генерувати електроенергію для Одеської області – згідно з планами, озвученими на початку жовтня Олексієм Брехтом, в.о. голови "Укренерго". Наш регіон вимагає 800-1400 МВт залежно від пори року, з чим плавучі електростанції впоралися би. До речі, Україна витратила на підготовку інфраструктури для цих судів близько 300 мільйонів гривень. Але залучити міжнародне фінансування для того щоб заплатити за оренду самих кораблів, не вийшло.

Загроза через війну

Крім того, проєкт не реалізувався і через агресію з боку РФ. Karpowership вимагала, щоб у разі загрози суди могли піти у відкрите море. А оскільки через це будь-якої миті генерація енергії могла б припинитися, Україна визнала такий підхід неприйнятним.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про сміттєпереробний завод в Подольську. А також про те, хто буде постачати угорський газ в Придністров'є.