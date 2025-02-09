Венгерская MET Group будет поставлять российский газ в ПМР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото иллюстративное: REUTERS/Marton Monus

Непризнанное Приднестровье готовится к новым поставкам газа через венгерского трейдера после окончания финансирования ЕС. Привлечение европейской компании может стать частью сложной геополитической игры, где Россия стремится сохранить свое влияние на регион. Однако официального подтверждения этой информации еще нет.

Об этом сообщают СМИ также эту информацию решил прокомментировать бывший генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (2019-2022) Сергей Макогон.

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Сообщение с канала Сергея Макогона. Фото: скриншот

Газ для Приднестровья

Как пишут СМИ, венгерская компания MET Group может стать основным поставщиком природного газа в Приднестровье уже после 10 февраля. Именно в этот день закончится финансовая помощь в размере 20 млн евро, предоставленная Европейским Союзом для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

После этого, поставки газа будут осуществляться вероятно за счет России. Если тестовые поставки будут успешны, MET Group заключит долгосрочный контракт на поставку газа в Приднестровье. Эксперты говорят, что это станет очередным шагом Кремля для сохранения контроля над регионом, поскольку Россия поняла, что не смогла спровоцировать энергетический кризис в Молдове.

Россия хочет обойти санкции

Кроме этого, привлечение венгерской MET Group может быть стратегическим шагом для "Газпрома", который стремится избежать арестов своего газа в Европе, где уже проиграл ряд арбитражей. Использование европейского посредника позволяет уменьшить риски, связанные с санкциями против российского энергетического гиганта. Также существует вероятность расширения присутствия "Газпрома" на европейском рынке через венгерские и словацкие компании, используя "Турецкий поток" для транспортировки.

Напомним, в Одесской области пограничник помогал уклонистам попасть в Молдову через ПМР. Также мы писали о юристе который вывозил мужчин в Молдову.