Угорська MET Group постачатиме російський газ до ПМР

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото ілюстративне: REUTERS/Marton Monus

Невизнане Придністров'я готується до нових поставок газу через угорського трейдера після закінчення фінансування ЄС. Залучення європейської компанії може стати частиною складної геополітичної гри, де Росія прагне зберегти свій вплив на регіон. Однак офіційного підтвердження цієї інформації ще немає.

Про це повідомляють ЗМІ також цю інформацію вирішив прокоментувати колишній генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (2019-2022) Сергій Макогон.

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Допис з канала Сергія Макогона. Фото: скриншот

Газ для Придністров'я

Як пишуть ЗМІ, угорська компанія MET Group може стати основним постачальником природного газу до Придністров'я вже після 10 лютого. Саме в цей день закінчиться фінансова допомога в розмірі 20 млн євро, надана Європейським Союзом для запобігання гуманітарній кризі в регіоні.

Після цього, постачання газу буде здійснюватися ймовірно коштом Росії. Якщо тестові поставки будуть успішні, MET Group укладе довгостроковий контракт на постачання газу до Придністров'я. Експерти кажуть, що це стане черговим кроком Кремля для збереження контролю над регіоном, оскільки Росія зрозуміла, що не змогла спровокувати енергетичну кризу в Молдові.

Росія хоче обійти санкції

Окрім цього, залучення угорської MET Group може бути стратегічним кроком для "Газпрому", який прагне уникнути арештів свого газу в Європі, де вже програв низку арбітражів. Використання європейського посередника дозволяє зменшити ризики, пов'язані з санкціями проти російського енергетичного гіганта. Також існує ймовірність розширення присутності "Газпрому" на європейському ринку через угорські та словацькі компанії, використовуючи "Турецький потік" для транспортування.

Нагадаємо, на Одещині прикордонник допомагав ухилянтам потрапити в Молдову через ПМР. Також ми писали про юриста який вивозив чоловіків у Молдову.