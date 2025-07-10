Цены на аренду жилья в Одессе летом 2025 года - актуальные тарифы

Многоквартирные дома в Одессе. Фото: booking.com

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны России, туристический сезон в Одессе в самом разгаре. Пляжи заполнены, кафе и рестораны работают на полную мощность. Прибавилось работы и у риелторов. Ведь всех нужно не только разместить, а сделать так, чтобы это было комфортно и не очень дорого.

О ценах, спросе и изменении туристического потока, журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским риелтором Викторией Туроверовой.

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Аренда квартир в Одессе

В высокий сезон найти свободную квартиру для краткосрочной аренды почти нереально. Туристы активно бронируют жилье еще за несколько недель до приезда, а с начала июля ситуация становится еще более напряженной. Наибольший спрос — традиционно — наблюдается на квартиры у моря. Районы Аркадии, Золотого берега и 16-й станции Большого Фонтана привлекают не только своим расположением, но и развитой инфраструктурой. Здесь есть все: пляжи, рестораны, ночные клубы, супермаркеты, кофейни. Молодежь ищет эмоции, семьи — удобство и спокойствие. Отсюда — большая конкуренция между арендаторами, а соответственно - и более высокая цена.

"Нельзя сказать, что Аркадия — самая дорогая. Все, что по Фонтану: 10-я, 13-я, 16-я станции, Французский бульвар, Ланжерон — это плюс-минус одинаковая стоимость", — объясняет риелтор Виктория Туроверова.

Риелтор Виктория Туроверова об аренде квартир в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Риелторы также отмечают определенную сегментацию спроса. Если молодежи больше интересна Аркадия с ее активной ночной жизнью, то семьи с детьми преимущественно выбирают Золотой берег или район пляжа "Чайка". Киевский и Малиновский районы остаются наиболее доступными для посуточной аренды. Здесь цены могут быть вдвое ниже, чем у побережья. Но спрос в этих районах невысокий — большинство туристов ориентируются на близость к пляжам и развлечениям.

"У меня нет объектов в Киевском или Малиновском районах, но думаю, что цена — где-то 1500-1700 гривен за сутки в июле", — говорит риелтор.

Спальня в квартире. Фото: Новини.LIVE

Спрос на спальные районы заметно возрастает тогда, когда цены на первую линию достигают пиковых значений. Кроме того, часть туристов вполне готова жить дальше от моря, если рядом есть магазины, кофейни или удобный транспорт.

Цены на квартиры

В этом году ситуация на рынке посуточной аренды несколько изменилась по сравнению с прошлым летом. В 2023-м спрос превышал предложение — многие квартиры не сдавались из-за обстрелов и общей неопределенности. Но в 2024-м владельцы увидели перспективу и активно включились в бизнес. На рынке появилось больше объектов, соответственно — цены немного стабилизировались. Теперь даже в высокий сезон есть варианты, которые можно найти за разумную стоимость.

"В этом году многие собственники купили квартиры именно для посуточной аренды. Поэтому квартир на рынке больше, а людей — немного меньше, чем в прошлом году. Поэтому цены средние", — делится риелтор Виктория Туроверова.

Риелтор Виктория Туроверова о ценах на аренду квартир в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Увеличение количества предложений позволило туристам выбирать внимательнее. Владельцы, в свою очередь, стараются сделать свои объекты более привлекательными — ремонты, апгрейд техники, дополнительные сервисы. Это стимулирует общее качество рынка.

Безопасность в Одессе

Несмотря на полномасштабную войну, туристы готовы ехать в Одессу. Однако вопрос безопасности стал ключевым в процессе выбора жилья. Большинство клиентов интересуются наличием укрытий, паркингов, генераторов и стабильного интернета. Это касается как семей с детьми, так и молодых людей, которые хотят чувствовать себя защищено.

"Сегодня в Одессе достаточно безопасно, ведь в новостройках есть паркинги, укрытия, лифты работают даже без света. Вода есть, интернет есть. Все, кроме света — хотя свет на первых этажах и возле охраны есть. Можно зарядить телефон, сделать чай", — говорит риелтор.

Квартира в новостройке. Фото: Новини.LIVE

Внутренний турист, который приезжает в Одессу, все больше оценивает не только море, но и городскую инфраструктуру, удобство и организацию быта. Одесса для многих — альтернатива, когда выезд за пределы страны невозможен. И хотя война продолжается, город сохраняет свою привлекательность.

Ранее мы писали, что посмотреть туристам в Одессе которые впервые в городе. А также о том, какие цены на пляжи в Аркадии.