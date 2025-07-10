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Головна Одеса Туристичний сезон в Одесі — скільки коштує зняти квартиру

Туристичний сезон в Одесі — скільки коштує зняти квартиру

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 18:44
Ціни на оренду житла в Одесі літом 2025 року — актуальні тарифи
Багатоквартирні будинки в Одесі. Фото: booking.com

Попри постійні обстріли з боку Росії, туристичний сезон в Одесі в самому розпалі. Пляжі заповнені, кафе та ресторани працюють на повну міць. Додалося роботи й у рієлторів. Адже всіх потрібно не лише розмістити, а зробити так, щоб це було комфортно та не дуже дорого.

Про ціни, попит і зміну туристичного потоку журналісти Новини.LIVE поговорили з одеською рієлторкою Вікторією Туровєровою.

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Оренда квартир в Одесі 

У високий сезон знайти вільну квартиру для короткострокової оренди майже нереально. Туристи активно бронюють житло ще за кілька тижнів до приїзду, а з початку липня ситуація стає ще напруженішою.  Найбільший попит — традиційно — спостерігається на квартири біля моря. Райони Аркадії, Золотого берега та 16-ї станції Великого Фонтану приваблюють не лише своїм розташуванням, а й розвиненою інфраструктурою. Тут є все: пляжі, ресторани, нічні клуби, супермаркети, кав’ярні. Молодь шукає емоції, родини — зручність та спокій. Звідси — велика конкуренція між орендарями, а відповідно — й вища ціна.

"Не можна сказати що Аркадія — найдорожча. Усе, що по Фонтану: 10-та, 13-та, 16-та станції, Французький бульвар, Ланжерон — це плюс-мінус однакова вартість", — пояснює рієлторка Вікторія Туровєрова.

рієлторка Вікторія Туровєрова про оренду квартир
Рієлторка Вікторія Туровєрова про оренду квартир в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Рієлтори також помічають певну сегментацію попиту. Якщо молоді більше цікава Аркадія з її активним нічним життям, то сім’ї з дітьми переважно обирають Золотий берег або район пляжу "Чайка".  Київський та Малиновський райони залишаються найбільш доступними для подобової оренди. Тут ціни можуть бути удвічі нижчими, ніж біля узбережжя. Але попит у цих районах невисокий — більшість туристів орієнтуються на близькість до пляжів і розваг. 

"У мене немає об'єктів в Київському чи Малиновському районах, але думаю, що ціна — десь 1500–1700 гривень за добу в липні", — каже рієлторка.

Одна з квартир рієлторки
Спальня в квартирі. Фото: Новини.LIVE

Попит на спальні райони помітно зростає тоді, коли ціни на першу лінію досягають пікових значень. Крім того, частина туристів цілком готова жити далі від моря, якщо поруч є магазини, кав’ярні або зручний транспорт. 

Ціни на квартири

Цьогоріч ситуація на ринку подобової оренди дещо змінилася порівняно з минулим літом. У 2023-му попит перевищував пропозицію — багато квартир не здавалися через обстріли та загальну невизначеність. Але у 2024-му власники побачили перспективу та активно включилися в бізнес. На ринку з’явилося більше об’єктів, відповідно — ціни трохи стабілізувалися. Тепер навіть у високий сезон є варіанти, які можна знайти за розумну вартість. 

"Цього року багато власників купили квартири саме для подобової оренди. Тож квартир на ринку більше, а людей — трохи менше, ніж торік. Тому ціни середні", — ділиться рієлторка Вікторія Туровєрова.

рієлторка Вікторія Туровєрова про ціни на оренду квартир в Одесі
Рієлторка Вікторія Туровєрова про ціни на оренду квартир в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Збільшення кількості пропозицій дало змогу туристам обирати уважніше. Власники, своєю чергою, намагаються зробити свої об’єкти більш привабливими — ремонти, апгрейд техніки, додаткові сервіси. Це стимулює загальну якість ринку.

Безпека в Одесі

Попри повномасштабну війну, туристи готові їхати до Одеси. Проте питання безпеки стало ключовим у процесі вибору житла. Більшість клієнтів цікавляться наявністю укриттів, паркінгів, генераторів і стабільного інтернету. Це стосується як родин з дітьми, так і молодих людей, які хочуть почуватися захищено. 

"Сьогодні в Одесі досить безпечно, адже у новобудовах є паркінги, укриття, ліфти працюють навіть без світла. Вода є, інтернет є. Все, крім світла — хоча світло на перших поверхах і біля охорони є. Можна зарядити телефон, зробити чай", — каже рієлторка.

Кухня в квартирі
Квартира в новобудові. Фото: Новини.LIVE

Внутрішній турист, який приїжджає до Одеси, все більше оцінює не лише море, а й міську інфраструктуру, зручність і організацію побуту. Одеса для багатьох — альтернатива, коли виїзд за межі країни неможливий. І хоча війна триває, місто зберігає свою привабливість.

Раніше ми писали, що подивитися туристам в Одесі, які вперше в місті. А також про те, які ціни на пляжі в Аркадії. 

Одеса Чорне море ціни на квартири житло оренда курорти Новини Одеси квартира
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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