Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В базе "Оберіг" еще не подтягивает документы — одесский адвокат о нюансах сервиса arrow

В базе "Оберіг" еще не подтягивает документы — одесский адвокат о нюансах сервиса

4 апреля 2024 18:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В базе "Оберіг" еще не подтягивает документы — одесский адвокат о нюансах сервиса
Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Уже около месяца в Украине работает система учета военнообязанных "Оберіг". К сожалению, есть случаи, когда человек исключен из военного учета, однако этих данных нет в базе.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

Читайте также:

Ошибки в системе "Оберіг"

Алексей Шалару рассказал, что случаются нередкие случаи того, что в базе ТЦК человек исключен, однако в системе "Оберіг" — нет.

"К сожалению, граждане пока не имеют доступ к этой базе и не могут проверить имеющуюся там информацию. Поэтому обязательно пересмотрите, есть ли в военно-учетных документах соответствующий штрих-код", — отметил юрист.

Как поступать в таких ситуациях

По словам адвоката, в каждом ТЦК должен быть дежурный, который должен отвечать на телефонные звонки в любое время и подтвердить исключение человека из учета.

"Но бывают случаи, когда людям предоставляют письменный отказ. Ее нужно обжаловать в суде, однако это очень дорогое и долгое дело", — прокомментировал Алексей Шалару.

Напомним, что ситуация с пропуском мужчин через транзитную зону в Паланке снова ухудшается. Попасть в Бессарабию военнообязанным практически невозможно без дополнительных разрешений. Как легально проехать через границу, читайте в материале.

Одесса
Одесская область
военный учет
Новости Одессы
военнообязанные
адвокат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК