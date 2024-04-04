В базе "Оберіг" еще не подтягивает документы — одесский адвокат о нюансах сервиса
Уже около месяца в Украине работает система учета военнообязанных "Оберіг". К сожалению, есть случаи, когда человек исключен из военного учета, однако этих данных нет в базе.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.
Ошибки в системе "Оберіг"
Алексей Шалару рассказал, что случаются нередкие случаи того, что в базе ТЦК человек исключен, однако в системе "Оберіг" — нет.
"К сожалению, граждане пока не имеют доступ к этой базе и не могут проверить имеющуюся там информацию. Поэтому обязательно пересмотрите, есть ли в военно-учетных документах соответствующий штрих-код", — отметил юрист.
Как поступать в таких ситуациях
По словам адвоката, в каждом ТЦК должен быть дежурный, который должен отвечать на телефонные звонки в любое время и подтвердить исключение человека из учета.
"Но бывают случаи, когда людям предоставляют письменный отказ. Ее нужно обжаловать в суде, однако это очень дорогое и долгое дело", — прокомментировал Алексей Шалару.
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