У базі "Оберіг" ще не підтягує документи — одеський адвокат про нюанси сервісу

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Вже близько місяця в Україні працює система обліку військовозобов'язаних "Оберіг". На жаль, є випадки, коли людина є виключеною з військового обліку, проте ці дані не наявні в базі.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Олексій Шалару розповів, що трапляються непоодинокі випадки того, що в базі ТЦК людина виключена, проте в системі "Оберіг" — ні.

"На жаль, громадяни поки що не мають доступ до цієї бази і не можуть перевірити наявну там інформацію. Тому обов'язково передивіться, чи є у військово-облікових документах відповідний штрих-код", — зазначив правник.

Як діяти у таких ситуаціях

За словами адвоката, в кожному ТЦК повинен бути черговий, який має відповідати на телефонні дзвінки у будь-який час та може підтвердити виключення людини з обліку.

"Але бувають випадки, коли людям надають письмову відмову. Її треба оскаржувати в суді, проте це дуже дорога та довга справа", — прокоментував Олексій Шалару.

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