Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У базі "Оберіг" ще не підтягує документи — одеський адвокат про нюанси сервісу arrow

У базі "Оберіг" ще не підтягує документи — одеський адвокат про нюанси сервісу

4 квітня 2024 18:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У базі "Оберіг" ще не підтягує документи — одеський адвокат про нюанси сервісу
Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вже близько місяця в Україні працює система обліку військовозобов'язаних "Оберіг".  На жаль, є випадки, коли людина є виключеною з військового обліку, проте ці дані не наявні в базі.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів  одеський адвокат Олексій Шалару.

Читайте також:

Помилки у системі "Оберіг"

Олексій Шалару розповів, що трапляються непоодинокі випадки того, що в базі ТЦК людина виключена, проте в системі "Оберіг" — ні.

"На жаль, громадяни поки що не мають доступ до цієї бази і не можуть перевірити наявну там інформацію. Тому обов'язково передивіться, чи є у військово-облікових документах відповідний штрих-код", — зазначив правник. 

Як діяти у таких ситуаціях

За словами адвоката, в кожному ТЦК повинен бути черговий, який має відповідати на телефонні дзвінки у будь-який час та може підтвердити виключення людини з обліку. 

"Але бувають випадки, коли людям надають письмову відмову. Її треба оскаржувати в суді, проте це дуже дорога та довга справа", — прокоментував Олексій Шалару. 

Нагадаємо, що ситуація з пропуском чоловіків через транзитну зону у Паланці знову погіршується. Наразі потрапити до Бессарабії військовозобов'язаним практично неможливо без додаткових дозволів. Як легально проїхати через кордон, читайте у матеріалі.

Одеса
Одеська область
військовий облік
Новини Одеси
військовозобов'язані
адвокат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК