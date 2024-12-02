Отключение света в Одессе из-за ремонтных работ 2 декабря

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

В понедельник, 2 декабря, десятки улиц в разных районах Одессы остались без света не только из-за стабилизационных отключений, но и из-за ремонтных работ на электросетях. Вернуть электрику обещают до вечера, но время может измениться, в зависимости от сложности ремонта.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света.

Где нет света

Центральный РЭС:

Цветочная, 1-21;

Граничная, 25-74;

Косеченко, 1-54;

переулок Цветочный, 10;

переулок 1-2й Сиреневый;

С.Рихтера, 33-109;

Т.Тесс, 1-43;

Богуна, 6-21;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;

Платанова, 1-126;

Радостная, 114,116;

переулок Сиреневый, 2/2;

переулок Ковровый, 5-9;

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

проезд Сиреневый, 1-6;

Й. Прибика (Минская), 7-49;

Апрельская, 20-33;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;

Сельская, 29-44;

Туристская, 7-15;

Ближние Мельницы (Кондренко);

Малишевского (Гастело), 9-55;

Клименко, 25, 33в.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;

Равенства, 84-104,195;

переулок 1й Равенства, 86, 90, 197;

переулок Абрикосовый, 1-43;

переулок Равенства 92;

Фонтанская дор., 106/37,40;

Дачно, 4/2;

переулок Янтарный, 6-8;

Рыболовная, 20;

Айвазовского (Тимирязева), 34.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в квартире исчез свет, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании.

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?"

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе действуют стабилизационные отключения света. Также мы сообщали о том, сколько одесситам придется заплатить за коммуналку в декабре.