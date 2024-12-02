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У части одесситов свет отключат не по графику — адреса

2 декабря 2024 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе из-за ремонтных работ 2 декабря
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В понедельник, 2 декабря, десятки улиц в разных районах Одессы остались без света не только из-за стабилизационных отключений, но и из-за ремонтных работ на электросетях. Вернуть электрику обещают до вечера, но время может измениться, в зависимости от сложности ремонта.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света.

Где нет света

Центральный РЭС:

  • Цветочная, 1-21;
  • Граничная, 25-74;
  • Косеченко, 1-54;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок 1-2й Сиреневый;
  • С.Рихтера, 33-109;
  • Т.Тесс, 1-43;
  • Богуна, 6-21;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
  • Платанова, 1-126;
  • Радостная, 114,116;
  • переулок Сиреневый, 2/2;
  • переулок Ковровый, 5-9;
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • Й. Прибика (Минская), 7-49;
  • Апрельская, 20-33;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;
  • Сельская, 29-44;
  • Туристская, 7-15;
  • Ближние Мельницы (Кондренко);
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Клименко, 25, 33в.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Равенства, 84-104,195;
  • переулок 1й Равенства, 86, 90, 197;
  • переулок Абрикосовый, 1-43;
  • переулок Равенства 92;
  • Фонтанская дор., 106/37,40;
  • Дачно, 4/2;
  • переулок Янтарный, 6-8;
  • Рыболовная, 20;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в квартире исчез свет, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании.

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?"
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе действуют стабилизационные отключения света. Также мы сообщали о том, сколько одесситам придется заплатить за коммуналку в декабре.

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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