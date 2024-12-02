Отключение света в Одессе из-за ремонтных работ 2 декабря

У части одесситов свет отключат не по графику — адреса
В понедельник, 2 декабря, десятки улиц в разных районах Одессы остались без света не только из-за стабилизационных отключений, но и из-за ремонтных работ на электросетях. Вернуть электрику обещают до вечера, но время может измениться, в зависимости от сложности ремонта.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Центральный РЭС:
- Цветочная, 1-21;
- Граничная, 25-74;
- Косеченко, 1-54;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок 1-2й Сиреневый;
- С.Рихтера, 33-109;
- Т.Тесс, 1-43;
- Богуна, 6-21;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
- Платанова, 1-126;
- Радостная, 114,116;
- переулок Сиреневый, 2/2;
- переулок Ковровый, 5-9;
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- Й. Прибика (Минская), 7-49;
- Апрельская, 20-33;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;
- Сельская, 29-44;
- Туристская, 7-15;
- Ближние Мельницы (Кондренко);
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Клименко, 25, 33в.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
- Равенства, 84-104,195;
- переулок 1й Равенства, 86, 90, 197;
- переулок Абрикосовый, 1-43;
- переулок Равенства 92;
- Фонтанская дор., 106/37,40;
- Дачно, 4/2;
- переулок Янтарный, 6-8;
- Рыболовная, 20;
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если в квартире исчез свет, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании.
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?"
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе действуют стабилизационные отключения света. Также мы сообщали о том, сколько одесситам придется заплатить за коммуналку в декабре.
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