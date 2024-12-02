Відключення світла в Одесі через ремонтні роботи 2 грудня

У частини одеситів світло відключать не за графіком — адреси
У понеділок, 2 грудня, десятки вулиць у різних районах Одеси залишилися без світла не тільки через стабілізаційні відключення, але й через ремонтні роботи на електромережах. Повернути електрику обіцяють до вечора, але час може змінюватися залежно від того, наскільки складний ремонт.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Квіткова, 1-21;
- Кордонна, 25-74;
- Косяченка, 1-54;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок 1-2й Бузковий;
- С.Ріхтера, 33-109;
- Т.Тесс, 1-43;
- Богуна, 6-21;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;
- Платанова, 1-126;
- Радісна, 114,116;
- провулок Бузковий, 2/2;
- провулок Килимовий, 5-9;
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- Й. Прибіка (Мінська), 7-49;
- Квітнева, 20-33;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27;
- Сільська, 29-44;
- Туристська, 7-15;
- Ближні Млини (Кондренка);
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Клименка, 25, 33в.
Роботи до 19.00.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;
- Рівності, 84-104,195;
- провулок 1й Рівності, 86, 90, 197;
- провулок Абрикосовий, 1-43;
- провулок Рівності 92;
- Фонтанська дор., 106/37,40;
- Дачна, 4/2;
- провулок Янтарний, 6-8;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у квартирі зникло світло, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Також ми повідомляли про те, скільки одеситам доведеться сплатити за комуналку у грудні.
Читайте Новини.LIVE!