Відключення світла в Одесі через ремонтні роботи 2 грудня

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

У понеділок, 2 грудня, десятки вулиць у різних районах Одеси залишилися без світла не тільки через стабілізаційні відключення, але й через ремонтні роботи на електромережах. Повернути електрику обіцяють до вечора, але час може змінюватися залежно від того, наскільки складний ремонт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Квіткова, 1-21;

Кордонна, 25-74;

Косяченка, 1-54;

провулок Квітковий, 10;

провулок 1-2й Бузковий;

С.Ріхтера, 33-109;

Т.Тесс, 1-43;

Богуна, 6-21;

Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;

Платанова, 1-126;

Радісна, 114,116;

провулок Бузковий, 2/2;

провулок Килимовий, 5-9;

Йоганна Гена (Бажана), 1-20;

проїзд Бузковий, 1-6;

Й. Прибіка (Мінська), 7-49;

Квітнева, 20-33;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27;

Сільська, 29-44;

Туристська, 7-15;

Ближні Млини (Кондренка);

Малішевського (Гастело), 9-55;

Клименка, 25, 33в.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;

Рівності, 84-104,195;

провулок 1й Рівності, 86, 90, 197;

провулок Абрикосовий, 1-43;

провулок Рівності 92;

Фонтанська дор., 106/37,40;

Дачна, 4/2;

провулок Янтарний, 6-8;

Рибальська, 20;

Айвазовського (Тімірязєва), 34.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у квартирі зникло світло, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Також ми повідомляли про те, скільки одеситам доведеться сплатити за комуналку у грудні.