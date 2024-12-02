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У частини одеситів світло відключать не за графіком — адреси

2 грудня 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі через ремонтні роботи 2 грудня
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок, 2 грудня, десятки вулиць у різних районах Одеси залишилися без світла не тільки через стабілізаційні відключення, але й через ремонтні роботи на електромережах. Повернути електрику обіцяють до вечора, але час може змінюватися залежно від того, наскільки складний ремонт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Квіткова, 1-21;
  • Кордонна, 25-74; 
  • Косяченка, 1-54; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок 1-2й Бузковий; 
  • С.Ріхтера, 33-109; 
  • Т.Тесс, 1-43; 
  • Богуна, 6-21; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Радісна, 114,116; 
  • провулок Бузковий, 2/2; 
  • провулок Килимовий, 5-9; 
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • Й. Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Квітнева, 20-33; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27; 
  • Сільська, 29-44; 
  • Туристська, 7-15; 
  • Ближні Млини (Кондренка); 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Клименка, 25, 33в. 

Роботи до 19.00. 

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40; 
  • Рівності, 84-104,195; 
  • провулок 1й Рівності, 86, 90, 197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-43;
  • провулок Рівності 92;
  • Фонтанська дор., 106/37,40; 
  • Дачна, 4/2; 
  • провулок Янтарний, 6-8; 
  • Рибальська, 20;
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у квартирі зникло світло, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Також ми повідомляли про те, скільки одеситам доведеться сплатити за комуналку у грудні. 

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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