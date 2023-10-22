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В Черноморске будут взрывать мину, которую на днях вынесло на побережье

22 октября 2023 14:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Черноморске будут взрывать мину, которую на днях вынесло на побережье
Мина в море. Фото иллюстративный. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ближайшее время в Черноморской бухте будут проводить контролируемый подрыв мины. Жителей города просят воздержаться от приближения к побережью.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"Обращаем внимание, что в ближайшее время будут проведены соответствующие мероприятия Силами обороны. Поскольку, по оценке специалистов, перемещение мины невозможно, подрыв будет происходить в прибрежных водах", — говорится в сообщении.

Также военные рекомендуют держать окна на проветривании и обезопасить себя от возможного повреждения стеклом.

Напомним, морская мина была вынесена штормом и обнаружена в прибрежных Черноморских водах 20 октября.

Опасность для посетителей пляжей

Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одесской области

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
  • Патрульная служба МВД Украины - 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

Напомним, сегодня, 20 октября, несмотря на штормовое предупреждение, кафиры вывели на дежурство в Черное море свой флот. Также на рейде остается ракетоноситель, поэтому риски обстрелов высоки.

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