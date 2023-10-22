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У Чорноморську будуть підривати міну, яку днями винесло до узбережжя

22 жовтня 2023 14:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорноморську будуть підривати міну, яку днями винесло на узбережжя
Міна у морі. Фото ілюстративне. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Найближчим часом у бухті Чорноморська проводитимуть контрольований підрив міни. Містян просять утриматися від наближення до узбережжя.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України

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"Звертаємо увагу, що найближчим часом будуть проведені відповідні заходи Силами оборони. Оскільки, за оцінкою фахівців, переміщення міни не можливо, підрив відбуватиметься в прибережних водах", — йдеться у повідомленні.

Також військові рекомендують тримати вікна на провітрюванні й убезпечити себе від можливого пошкодження склом.

Нагадаємо, морська міна була винесена штормом і виявлена в прибережних водах Чорноморська 20 жовтня. 

Небезпека для відвідувачів пляжів

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя. 

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одеській області

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, попри штормове попередження, окупанти вивели на чергування у Чорне море свій флот. Також на рейді залишається ракетоносій, тож ризики обстрілів високі.

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