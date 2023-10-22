У Чорноморську будуть підривати міну, яку днями винесло на узбережжя

Міна у морі. Фото ілюстративне. Фото: google

Найближчим часом у бухті Чорноморська проводитимуть контрольований підрив міни. Містян просять утриматися від наближення до узбережжя.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Звертаємо увагу, що найближчим часом будуть проведені відповідні заходи Силами оборони. Оскільки, за оцінкою фахівців, переміщення міни не можливо, підрив відбуватиметься в прибережних водах", — йдеться у повідомленні.

Також військові рекомендують тримати вікна на провітрюванні й убезпечити себе від можливого пошкодження склом.

Нагадаємо, морська міна була винесена штормом і виявлена в прибережних водах Чорноморська 20 жовтня.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одеській області

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, попри штормове попередження, окупанти вивели на чергування у Чорне море свій флот. Також на рейді залишається ракетоносій, тож ризики обстрілів високі.