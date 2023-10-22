У Чорноморську будуть підривати міну, яку днями винесло на узбережжя

У Чорноморську будуть підривати міну, яку днями винесло до узбережжя
Найближчим часом у бухті Чорноморська проводитимуть контрольований підрив міни. Містян просять утриматися від наближення до узбережжя.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
"Звертаємо увагу, що найближчим часом будуть проведені відповідні заходи Силами оборони. Оскільки, за оцінкою фахівців, переміщення міни не можливо, підрив відбуватиметься в прибережних водах", — йдеться у повідомленні.
Також військові рекомендують тримати вікна на провітрюванні й убезпечити себе від можливого пошкодження склом.
Нагадаємо, морська міна була винесена штормом і виявлена в прибережних водах Чорноморська 20 жовтня.
Небезпека для відвідувачів пляжів
Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.
У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.
Гарячі лінії в Одеській області
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, попри штормове попередження, окупанти вивели на чергування у Чорне море свій флот. Також на рейді залишається ракетоносій, тож ризики обстрілів високі.
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