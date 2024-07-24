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В Черном море подстерегает ракетоноситель оккупантов — какая угроза обстрелов Одесчины

24 июля 2024 11:34
Верзилова Єлизавета - редактор
Ракетоносители врага в Черном море: какая угроза
Пуска ракет с морскими носителями. Фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

В среду, 24 июля, вражеские корабли находятся во всех трех морях. С Азовского оккупанты перебазировали часть флота к пунктам базирования, а вот в акватории Черного моря подстерегают два снаряженных ракетоносителя. Поэтому угроза ракетных обстрелов очень высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Корабли врага в морях

  • Черное море — в акватории поджидают два вражеских ракетоносителя с общим залпом до 12 "Калибров".
  • Азовское море — там находятся два российских корабля. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.
  • Средиземное море — один корабль, ракетоносители отсутствуют.
Флот россиян 24 июля
Информация о движении флота россиян на сегодняшний день. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракур": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"

Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV.

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

МРК "Одинцово"
МРК проекта "Каракурт". Фото: росЗМ

Больше новостей о движении кораблей ЧФ РФ

Мы писали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне также могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.

Также мы сообщали, что российские захватчики убегают из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

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