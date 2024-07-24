Ракетоносії ворога у Чорному морі: яка загроза

Пуски ракет з морських носіїв. Фото: росЗМІ

У середу, 24 липня, ворожі кораблі присутні в усіх трьох морях. З Азовського окупанти перебазували частину флоту до пунктів базування, а ось в акваторії Чорного моря чатують два споряджені ракетоносії. Тож загроза ракетних обстрілів надзвичайно висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Чорне море — в акваторії чатують два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 "Калібрів".

Азовське море — там перебувають два російські кораблі. Ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Середземне море — один корабель, ракетоносії відсутні.

Інформація про рух флоту росіян на сьогодні. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракур": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV.

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМ

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Ми писали, що військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України з сусідніх морів. Зокрема йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони.

Також ми повідомляли, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.