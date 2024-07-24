Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі чатує ракетоносій окупантів — яка загроза обстрілів Одещини arrow

У Чорному морі чатує ракетоносій окупантів — яка загроза обстрілів Одещини

24 липня 2024 11:34
Верзілова Єлизавета - редактор
Ракетоносії ворога у Чорному морі: яка загроза
Пуски ракет з морських носіїв. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

У середу, 24 липня, ворожі кораблі присутні в усіх трьох морях. З Азовського окупанти перебазували частину флоту до пунктів базування, а ось в акваторії Чорного моря чатують два споряджені ракетоносії. Тож загроза ракетних обстрілів надзвичайно висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Кораблі ворога у морях

  • Чорне море — в акваторії чатують два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 "Калібрів".
  • Азовське море — там перебувають два російські кораблі. Ракетоносії перебувають в пунктах базування.
  • Середземне море — один корабель, ракетоносії відсутні.
Флот росіян 24 липня
Інформація про рух флоту росіян на сьогодні. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракур": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Характеристика ракети "Калібр"

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV.

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

МРК "Одинцово"
МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМ

Більше новин про рух кораблів ЧФ РФ

Ми писали, що військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України з сусідніх морів. Зокрема йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони. 

Також ми повідомляли, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.  

Одеса війна Чорне море Одеська область Азовське море Новини Одеси флот загроза кораблів ракетоносій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу