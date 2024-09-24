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В Черном море дежурит один вражеский корабль — что известно

24 сентября 2024 09:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Российские корабли в морях - какая угроза для Одесчины
Российский корабль запускает ракету. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На утро вторника, 24 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль. Впрочем, угрозу Одесчине он не несет. Зато ракетоноситель подстерегает в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Информация о флоте РФ по состоянию на 24 сентября. Фото: ВМС ВСУ

Российские корабли в морях

  • Черное море — один вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют;
  • Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;
  • Средиземное море — один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, 20 сентября россияне выпустили ракету по Одессе. Четверо человек ранены, повреждено гражданское судно.

Также ранее оккупанты атаковали судно с зерном в Черном море.

война Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

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