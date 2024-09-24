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У Чорному морі чергує один ворожий корабель — що відомо

24 вересня 2024 09:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Російські кораблі у морях — яка загроза для Одещини
Російський корабель запускає ракету. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на ранок вівторка, 24 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель. Втім, загрозу для Одещини він не несе. Натомість ракетоносій чатує у Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Інформація про флот РФ станом на 24 вересня. Фото: ВМС ЗСУ

Російські кораблі в морях 

  • Чорне море — один ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні;
  • Азовське море — ворожі кораблі відсутні;
  • Середземне море — один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, 20 вересня росіяни випустили ракету по Одесі. Четверо людей поранені, пошкоджено цивільне судно.

Також раніше окупанти атакували судно з зерном у Чорному морі.

війна Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів

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