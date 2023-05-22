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В Черном море на боевом дежурстве 6 вражеских кораблей

22 мая 2023 12:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Черном море на боевом дежурстве 6 вражеских кораблей
Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 11.30, 22 мая, в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. Из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"В настоящее время в Черном море зафиксировано на дежурстве 6 вражеских кораблей. Среди них один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 8 ракет", — говорится в сообщении.

Кроме того, наличие русского флота зафиксировано и в Азовском море в количестве одного вражеского корабля.

В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 российских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет.

Проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю: 26 судов, из них 11 продолжили движение из пролива Босфор;
  • к Черному морю: 33 судна, из них 15 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, в ночь на пятницу, 19 мая, Россия в очередной раз выпустила по Украине десятки иранских дронов и 6 крылатых ракет типа "Калибр". Зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "Калибров". ПВО сбила 3 ракеты и 16 дронов. Это была уже десятая воздушная атака Украины в последние 19 дней мая. Чем она отличалась от предыдущих читайте в Новини.LIVE.

Напомним, противник наносит комбинированные удары по территории Украины. Такую тактику оккупанты избрали для истощения отечественной системы ПВО.

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