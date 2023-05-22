В Черном море на боевом дежурстве 6 вражеских кораблей
По состоянию на 11.30, 22 мая, в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. Из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
"В настоящее время в Черном море зафиксировано на дежурстве 6 вражеских кораблей. Среди них один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 8 ракет", — говорится в сообщении.
Кроме того, наличие русского флота зафиксировано и в Азовском море в количестве одного вражеского корабля.
В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 российских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет.
Проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю: 26 судов, из них 11 продолжили движение из пролива Босфор;
- к Черному морю: 33 судна, из них 15 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Отметим, в ночь на пятницу, 19 мая, Россия в очередной раз выпустила по Украине десятки иранских дронов и 6 крылатых ракет типа "Калибр". Зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "Калибров". ПВО сбила 3 ракеты и 16 дронов. Это была уже десятая воздушная атака Украины в последние 19 дней мая. Чем она отличалась от предыдущих читайте в Новини.LIVE.
Напомним, противник наносит комбинированные удары по территории Украины. Такую тактику оккупанты избрали для истощения отечественной системы ПВО.