У Чорному морі на бойовому чергуванні 6 ворожих кораблів

Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на 11:30, 22 травня, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. З них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"Наразі в Чорному морі зафіксовано на чергуванні 6 ворожих кораблів. Серед них один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 8 ракет", — йдеться у повідомленні.

Крім того, наявність російського флоту зафіксовано і в Азовському морі у кількості одного ворожого корабля.

В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 російських кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

Прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря: 26 суден, з них 11 продовжили рух з протоки Босфор;

до Чорного моря: 33 судна, з них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, в ніч на пʼятницю, 19 травня, Росія вчергове випустила по Україні десятки іранських дронів та 6 крилатих ракет типу "Калібр". Зафіксовано пуски 22 "шахедів" та шести "Калібрів". ППО збила 3 ракети та 16 дронів. Це була вже десята повітряна атака України за останні 19 днів травня. Чим вона відрізнялась від попередніх — читайте в Новини.LIVE.

Нагадаємо, противник завдає комбінованих ударів по території України. Таку тактику окупанти обрали задля виснаження вітчизняної системи ППО.