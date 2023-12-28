В Черном море на мине взорвалось гражданское судно

Судно в Черном море. Фото: Силы обороны юга

Сегодня утром в Черном море на вражеской противокорабельной мине взорвалось гражданское судно под флагом Панамы. Известно, что оно направлялось на загрузку в один из Дунайских портов.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели", — говорится в сообщении.

Что известно об экипаже

По информации военных, катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт.

Отметим, что при осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, которые получили ранения. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное. В настоящее время в суд направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

Напомним, сегодня, 28 декабря, в Черном море увеличилось количество российских кораблей из-за улучшения погоды. Однако ракетоносители до сих пор не могут выполнять боевое дежурство из-за логистических проблем оккупантов.

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