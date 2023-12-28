У Чорному морі на міні підірвалося цивільне судно

Судно у Чорному морі. Фото: Сили оборони півдня

Сьогодні зранку у Чорному морі на ворожій протикорабельній міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Відомо, що воно прямувало на завантаження до одного з Дунайських портів.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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"Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про екіпаж

За інформацією військових, катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.

Зазначимо, що при огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення.Одному надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний. Наразі до судна спрямовані буксири для зняття з мілини та доставки в порт.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів, через покращення погоди. Однак ракетоносії досі не можуть виконувати бойового чергування через логістичні проблеми окупантів.

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