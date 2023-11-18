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В Черном море подорвался балкер с зерном, — Reuters

18 ноября 2023 12:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Черном море подорвался балкер с зерном, — Reuters
Балкер Georgia S. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Черном море на мине взорвалось торговое судно. Балкер под флагом Либерии направлялся из порта "Пивденный" с зерном.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации издания, торговые и морские источники информируют, что балкер Georgia S под флагом Либерии направлялся из порта "Пивденный" и был загружен зерном, когда получил повреждения в открытом море. Источники в украинском правительстве сообщили, что балкер, вероятно, взорвался на морской плавучей мини и получил небольшие повреждения. Согласно данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, судно направлялось в румынский порт Констанца.

Отметим, что после выхода из поддержанного ООН соглашения в июле, гарантировавшего безопасные поставки украинского зерна через Черное море, Россия неоднократно атаковала украинскую портовую инфраструктуру, а также устанавливала морские мины.

8 ноября, продолжая террор гражданского судоходства, российские войска ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесчины. Россияне попали в надстройку гражданского судна под флагом Либерии в момент его захода в порт. В результате удара погиб лоцман.

Также мы писали, что атакованное 8 ноября в порту Одесской области судно вышло в первый рейс после ремонта. Известно, что компенсации из фонда страхования военных рисков судовладелец не спрашивал.

Добавим, что с начала работы гуманитарных коридоров в Черном море в порты Большой Одессы зашли 148 судов, из которых 115 уже доставили грузы в конечные точки.

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