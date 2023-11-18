У Чорному морі підірвався балкер з зерном, — Reuters

Балкер Georgia S. Фото: MarineTraffic

У Чорному морі на міні підірвалося торгове судно. Балкер під прапором Ліберії, прямував із порту Південний зі збіжжям.

Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією видання, торговельні та морські джерела інформують, що балкер "Georgia S" під прапором Ліберії, прямував із порту Південний та був завантажений зерном, коли зазнав пошкоджень у відкритому морі. Джерела в українському уряді повідомили, що балкер, ймовірно, підірвався на морській плавучій міні та зазнав невеликих ушкоджень. Згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, судно прямувало до румунського порту Констанца.

Зазначимо, що після виходу з підтриманої ООН угоди в липні, яка гарантувала безпечні поставки українського зерна через Чорне море, Росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру, а також встановлювала морські міни.

8 листопада, продовжуючи терор цивільного судноплавства, російські війська вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини. Росіяни поцілили у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент його заходу в порт. Унаслідок удару загинув лоцман.

Також ми писали, що атаковане 8 листопада у порту Одеської області судно вийшло в перший свій рейс після ремонту. Відомо, що компенсації з фонду страхування військових ризиків судновласник не запитував.

Додамо, що від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі до портів Великої Одеси зайшло 148 суден, з яких 115 вже доставили вантажі у кінцеві точки.