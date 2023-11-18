Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі підірвався балкер з зерном, — Reuters arrow

У Чорному морі підірвався балкер з зерном, — Reuters

18 листопада 2023 12:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі підірвався балкер з зерном, — Reuters
Балкер Georgia S. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Чорному морі на міні підірвалося торгове судно. Балкер під прапором Ліберії, прямував із порту Південний зі збіжжям.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Підрив судна у Чорному морі

За інформацією видання, торговельні та морські джерела інформують, що балкер "Georgia S" під прапором Ліберії, прямував із порту Південний та був завантажений зерном, коли зазнав пошкоджень у відкритому морі. Джерела в українському уряді повідомили, що балкер, ймовірно, підірвався на морській плавучій міні та зазнав невеликих ушкоджень. Згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, судно прямувало до румунського порту Констанца.

Зазначимо, що після виходу з підтриманої ООН угоди в липні, яка гарантувала безпечні поставки українського зерна через Чорне море, Росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру, а також встановлювала морські міни.

8 листопада, продовжуючи терор цивільного судноплавства, російські війська вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини. Росіяни поцілили у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент його заходу в порт. Унаслідок удару загинув лоцман.

Також ми писали, що атаковане 8 листопада у порту Одеської області судно вийшло в перший свій рейс після ремонту. Відомо, що компенсації з фонду страхування військових ризиків судновласник не запитував.

Додамо, що від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі до портів Великої Одеси зайшло 148 суден, з яких 115 вже доставили вантажі у кінцеві точки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Актуальне по темі