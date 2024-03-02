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В Черном море наблюдаются российские корабли — сколько

2 марта 2024 10:45
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Лилия Швец
редактор
В Черном море наблюдаются российские корабли — сколько
Российский корабль на рейде. Фото: Алексей Сувиров / УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На утро 2 марта враг продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. Известно, что ракетоносители заведены в пункты базирования, однако ситуация может измениться в любое время. На рейде сейчас наблюдается одно судно, которое держится поближе к берегам временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины .

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  • в Черном море находится 1 корабль;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 20 судов, 6 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 14 судов, 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
В Черном море наблюдаются российские корабли - сколько - фото 1
сколько русских кораблей в морях. Фото: ВМС Украины.

Напомним, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".

Также мы писали, что ракетоносители врага уже больше недели находятся в пунктах базирования и не выходят на дежурство. Это обусловлено не только погодными условиями, но и отсутствием разведки.

Добавим, что в ночь на 2 марта силы Противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Кроме того, было ликвидировано 14 "шахедов".

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