Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі спостерігаються російські кораблі — скільки arrow

У Чорному морі спостерігаються російські кораблі — скільки

2 березня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі спостерігаються російські кораблі — скільки
Російський корабель на рейді. Фото: Олексій Сувіров / УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 2 березня ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. Наразі відомо, що ракетоносії заведені у пункти базування, проте ситуація може змінитися у будь-який час. На рейді зараз спостерігається одне судно, яке тримається ближче до берегів тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебуває 1 корабель;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 20 суден, 6 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 14 суден, 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У Чорному морі спостерігаються російські кораблі — скільки - фото 1
Скільки російських кораблів у морях. Фото: ВМС України. 

Нагадаємо, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

Також ми писали, що ракетоносії ворога вже понад тиждень перебувають у пунктах базування та не виходять на чергування. Це зумовлено не тільки погодними умовами, але й відсутністю розвідки.

Додамо, що у ніч проти 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".

Одеса
війна
Чорне море
корабель
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

29 лютого 2024

13:45 Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності