У Чорному морі спостерігаються російські кораблі — скільки

Російський корабель на рейді. Фото: Олексій Сувіров / УНІАН

Станом на ранок 2 березня ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. Наразі відомо, що ракетоносії заведені у пункти базування, проте ситуація може змінитися у будь-який час. На рейді зараз спостерігається одне судно, яке тримається ближче до берегів тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебуває 1 корабель;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 20 суден, 6 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 14 суден, 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Скільки російських кораблів у морях. Фото: ВМС України.

Нагадаємо, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

Також ми писали, що ракетоносії ворога вже понад тиждень перебувають у пунктах базування та не виходять на чергування. Це зумовлено не тільки погодними умовами, але й відсутністю розвідки.

Додамо, що у ніч проти 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".