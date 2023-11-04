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В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители, но ситуация может измениться

4 ноября 2023 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители, но ситуация может измениться
Вражеский флот на дежурстве. Фото: росСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 4 ноября, в Черном море продолжает оставаться вражеский флот. В настоящее время военные наблюдают на патрулировании только десантный корабль, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море находятся 1 вражеский корабль;
  • в Азовском море 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля.

Носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 12 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 26 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Черноморский флот РФ прекратил перемещение своих кораблей с временно оккупированного Крыма в Новороссийск. В бухтах Севастополя еще находятся ударные корабли, которые могут нести угрозу для Украины.

Также мы писали, что Черноморский флот Российской Федерации после серьезных потерь не способен ни высадить десант на юге Украины, ни блокировать зерновой коридор. Единственное, на что способна эта вражеская группировка — обстреливать крылатыми ракетами украинские города и села.

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