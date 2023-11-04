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У Чорному морі відсутні ворожі ракетоносії, але ситуація може змінитися

4 листопада 2023 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі відсутні ворожі ракетоносії, але ситуація може змінитися
Ворожий флот на чергуванні. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 4 листопада, у Чорному морі залишається присутнім ворожий флот. Зараз військові спостерігають на патрулюванні тільки десантний корабель, ракетоносії заведені у пункти базування.  

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі знаходяться 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі 2 ворожих кораблі.

Носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.  

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 26 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Чорноморський флот РФ припинив переміщення своїх кораблів з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Наразі у бухтах Севастополя ще перебувають ударні кораблі, які можуть нести загрозу для України. 

Також ми писали, що Чорноморський флот Російської Федерації після серйозних втрат не здатен ні висадити десант на півдні України, ні блокувати зерновий коридор. Єдине, на що здатне це вороже угруповання — це обстрілювати крилатими ракетами українські міста і села.

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