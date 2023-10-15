В Черном море враг держит ракетоноситель: сколько "Калибров" грозит

Российский корабль в море. Фото: росСМИ

Враг увеличивает свое присутствие в Черном море, рассредоточивая свои корабли. На боевом дежурстве стабильно остается подводный ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов чрезвычайно высока.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 12 вражеских кораблей, также присутствует 1 подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 ракет типа "Калибр";

в Азовском море – 1 корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве кораблей нет.

В Силах обороны юга Украины сообщают, что противник продолжает террор гражданского судоходства в черноморской акватории, сбрасывая бомбы по путям следования торговых судов.

Напомним, Вооруженные силы Украины дважды атаковали корабль "Павел Державин", да еще подбили спасательное судно "Николай Муру". Последний получил сильные повреждения, но сейчас его уже буксируют для проведения необходимых ремонтных работ. Патрульный корабль "Павел Державин" получил серьезные повреждения, не подлежащие восстановлению.

Также мы писали, что Россия воздержится от блокирования украинского экспорта по Черному морю, поскольку боится потерять свой флот. После ударов в сентябре 2023 года государство-агрессор увеличило меры обороны флота. Корабли и подлодки, включая ракетоносители, перебазировали из Севастополя в Новороссийск.