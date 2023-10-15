У Чорному морі ворог тримає ракетоносій: скільки "Калібрів" загрожує

Російський корабель у морі. Фото: росЗМІ

Ворог збільшує свою присутність у Чорному морі, розосереджуючи свої кораблі. Наразі на бойовому чергуванні стабільно залишається підводний ракетоносій, тож загроза обстрілів надзвичайно висока.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 ворожих кораблів, також присутній 1 підводний ракетоносій, споряджений до 4 ракет типу "Калібр";

в Азовському морі — 1 корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні кораблів немає.

У Силах оборони півдня України повідомляють, що противник продовжує терор цивільного судноплавства в чорноморській акваторії, скидаючи бомби по шляхах прямування торговельних суден.

Нагадаємо, Збройні сили України двічі уразили корабель "Павел Державин", та ще й підбили рятувальне судно "Николай Муру". Останній зазнав відповідних пошкоджень, але наразі його вже відбуксовують для проведення необхідних ремонтних робіт. Патрульний корабель "Павел Державин" отримав серйозні ушкодження, які не підлягають відновленню.

Також ми писали, що Росія утримається від блокування українського експорту Чорним морем, оскільки боїться втратити свій флот. Після ударів у вересні 2023 року держава-агресорка збільшила заходи оборони флоту. Кораблі та підводні човни, включно з ракетоносіями, перебазували з Севастополя до Новоросійська.

