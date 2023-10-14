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Російська армія боїться втратити Чорноморський флот, — розвідка Великої Британії

14 жовтня 2023 20:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російська армія боїться втратити Чорноморський флот, - розвідка Великої Британії
Судна Чорноморського флоту РФ на рейді Севастополя. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росія утримається від блокування українського експорту Чорним морем, оскільки боїться втратити свій флот. Після ударів у вересні 2023 року, держава-агресорка збільшила заходи оборони флоту. Кораблі та підводні човни, включно з ракетоносіями, перебазували з Севастополя до Новоросійська.

Таку заяву зробили у розвідці Великої Британії. 

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"Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими військово-морськими силами на торгове судноплавство, найімовірніше, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні", — йдеться у зведенні розвідки.

Що сталося 

Згідно з розвідувальними даними, після серії ударів у серпні та вересні 2023 року Чорноморський флот підсилив оборону. Росія перемістила кораблі та підводні човни, включно з ракетоносіями, з Севастополя до Новоросійська.

Крім того, вказано, що Росія змушена боротися з надводними дронами, атаками безпілотників та ракетними ударами з боку України. Чорноморський флот, однак, продовжує відповідати ракетними ударами в Україну. Аналітики припускають, що це може бути здійснювано не тільки з території Криму, але й зі східної частини Чорного моря.

Ураження російського флоту

Нагадаємо, Збройні сили України двічі уразили корабель "Павел Державин", а вчора ще й підбили рятувальне судно "Николай Муру". Останній зазнав відповідних пошкоджень, але наразі його вже відбуксовують для проведення необхідних ремонтних робіт. Патрульний корабель "Павел Державин" отримав серйозні ушкодження, які не підлягають відновленню. 

Робота тимчасового коридору

Також ми писали, що до портів Великої Одеси прямує черговий караван у складі трьох суден. Наразі кількість кораблів, які скористалися новим маршрутом для входу в порти, сягне 29. На вихід цей показник наразі становить 21 судно. Сумарно виходить, що 50 суднопроходів скористалися новим коридором без ООН, РФ і Туреччини.

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