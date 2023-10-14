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Российская армия боится потерять Черноморский флот, - разведка Великобритании

14 октября 2023 20:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российская армия боится потерять Черноморский флот, - разведка Великобритании
Суда Черноморского флота РФ на рейде Севастополя. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россия воздержится от блокирования украинского экспорта по Черному морю, поскольку боится потерять свой флот. После ударов в сентябре 2023 года государство-агрессор увеличило меры обороны флота. Корабли и подлодки, включая ракетоносители, перебазировали из Севастополя в Новороссийск.

Такое заявление сделали в разведке Великобритании.

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"Риск дальнейших военных потерь и ужасающих политических последствий откровенной атаки российскими военно-морскими силами на торговое судоходство, скорее всего, перевесит любой выигрыш от попытки заставить блокировать торговлю в Украине", — говорится в сводке разведки.

Что произошло

Согласно разведывательным данным, после серии ударов в августе и сентябре 2023 года Черноморский флот усилил оборону. Россия переместила корабли и подлодки, включая ракетоносители, из Севастополя в Новороссийск.

Кроме того, отмечено, что Россия вынуждена бороться с надводными дронами, атаками беспилотников и ракетными ударами со стороны Украины. Черноморский флот, однако, продолжает отвечать ракетными ударами по Украине. Аналитики предполагают, что это может осуществляться не только с территории Крыма, но и с восточной части Черного моря.

Поражение российского флота

Напомним, Вооруженные силы Украины дважды поразили корабль "Павел Державин", а вчера еще подбили спасательное судно "Николай Муру". Последний получил соответствующие повреждения, но сейчас его уже буксируют для проведения необходимых ремонтных работ. Патрульный корабль "Павел Державин" получил серьезные повреждения, не подлежащие восстановлению.

Работа временного коридора

Также мы писали, что в порты Большой Одессы следует очередной караван в составе трех судов. В настоящее время количество кораблей, которые воспользовались новым маршрутом для входа в порты, составит 29. На выход этот показатель составляет 21 судно. Суммарно выходит, что 50 судопроходов воспользовались новым коридором без ООН, РФ и Турции.

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