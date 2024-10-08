Начальник Одесского ТЦК не задекларировал ценную покупку жены

У жены начальника одесского ТЦК нашли незадекларированную землю — что известно
Жена начальника Одесского областного ТЦК и СП Юрия Пуйко приобрела земельный участок в Хмельницкой области. Впрочем, в электронной декларации мужа эта покупка не фигурирует.
Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
Что известно
По данным политика, Наталья Никитаева, работающая врачом-урологом в Черновицкой поликлинике №2, приобрела 4 сотки земли в Каменце-Подольском.
"Наталья Никитаева лично не имеет никакого отношения к Хмельнитчине, а вот ее муж — руководитель Одесского областного ТЦК Юрия Пуйко на момент оформления земельного участка как раз там был военкомом", — отмечает Игорь Мосийчук.
Также, по информации политика, сын начальника ТЦК Ярослав Пуйко в 2023 году приобрел земельный участок в Хмельницкой области и квартиру в Черновцах. Также, утверждает Игорь Мосийчук, парень владеет сразу тремя квартирами в Одессе — на 43.8 кв. м, 67.8 кв. м и 33.9 кв. м.
Напомним, начальник одесского ТЦК не указал пенсию сына в своей декларации.
Также Юрий Пуйко рассказал о своей зарплате.
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