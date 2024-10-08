Начальник Одеського ТЦК не задекларував цінну покупку дружини

У дружини начальника одеського ТЦК знайшли незадекларовану землю — що відомо
Дружина начальника Одеського обласного ТЦК та СП Юрія Пуйка придбала земельну ділянку у Хмельницькій області. Втім, в електронній декларації чоловіка ця покупка не фігурує.
Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.
Що відомо
За даними політика, Наталія Нікітаєва, яка працює лікарем-урологом у Чернівецькій поліклініці №2, придбала 4 сотки землі у Кам'янці-Подільському.
"Наталія Нікітаєва особисто немає жодного стосунку до Хмельниччини, а от її чоловік — керівник Одеського обласного ТЦК Юрія Пуйко на момент оформлення земельної ділянки якраз там був воєнкомом", — відзначає Ігор Мосійчук.
Також, за інформацією політика син начальника ТЦК Ярослав Пуйко у 2023 році придбав земельну ділянку на Хмельниччині та квартиру у Чернівцях. Також, стверджує Ігор Мосійчук, хлопець володіє одразу трьома квартирами в Одесі — на 43.8 кв. м, 67.8 кв. м та 33.9 кв. м.
Нагадаємо, начальник одеського ТЦК не вказав пенсію сина у своїй декларації.
Також Юрій Пуйко розповів про свою зарплату.
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