Начальник Одеського ТЦК не задекларував цінну покупку дружини

Начальник Одеського ТЦК Юрій Пуйко. Фото: скриншот відео "Український свідок"

Дружина начальника Одеського обласного ТЦК та СП Юрія Пуйка придбала земельну ділянку у Хмельницькій області. Втім, в електронній декларації чоловіка ця покупка не фігурує.

Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

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Що відомо

За даними політика, Наталія Нікітаєва, яка працює лікарем-урологом у Чернівецькій поліклініці №2, придбала 4 сотки землі у Кам'янці-Подільському.

"Наталія Нікітаєва особисто немає жодного стосунку до Хмельниччини, а от її чоловік — керівник Одеського обласного ТЦК Юрія Пуйко на момент оформлення земельної ділянки якраз там був воєнкомом", — відзначає Ігор Мосійчук.

Також, за інформацією політика син начальника ТЦК Ярослав Пуйко у 2023 році придбав земельну ділянку на Хмельниччині та квартиру у Чернівцях. Також, стверджує Ігор Мосійчук, хлопець володіє одразу трьома квартирами в Одесі — на 43.8 кв. м, 67.8 кв. м та 33.9 кв. м.

Нагадаємо, начальник одеського ТЦК не вказав пенсію сина у своїй декларації.

Також Юрій Пуйко розповів про свою зарплату.