В Дунайе на Одесщине выпустили осетровых рыб

Рыбу выпустили в Дунай. Фото: Госрыбагенство

В Дунай на Одесчине выпустили более двух с половиной тысяч осетровых. Инициатором мероприятия стал Всемирный фонд природы WWF-Украина, который уже более 5 лет занимается сохранением рыбы в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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"Зарыбок выращен Одесским осетриническим комплексом. 2,5 тыс. молодежи осетровых видов рыб, средней навеской 150-300 граммов уже покоряют воды Дуная", — говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что зарыбление носит не только прямой природоохранный характер, но и дальнюю стратегическую цель — поспособствовать восстановлению популяции осетровых в Дунае и обеспечить мониторинг и охрану их жилищ.

Зарыбление Дуная. Фото: Госрыбагенство

Рыбу выпускают в реку. Фото: Госрыбагенство

Под угрозой исчезновения

Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня отметил, что популяции осетровых видов рыб продолжают находиться под угрозой исчезновения.

"Влияние гидростроительства, зарегулированности рек, интенсивного промысла и браконьерства привели к значительному сокращению осетровых и занесению их в Красную книгу Украины. Российская агрессия, подрыв Каховской ГЭС спровоцировал экологическую и гуманитарную катастрофу и поставил под угрозу существование многих видов дикой фауны, в том числе и", — подчеркнул Головня.

Первый осетр был запущен в Дунай. Фото: Госрыбагенство

Напомним, ступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.