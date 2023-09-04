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Вперше за 25 років оновили правила лову риби в Чорному морі: що слід знати

4 вересня 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вперше за 25 років оновили правила лову риби в Чорному морі: що слід знати
Промисловий вилов риби. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Набрати чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Раніше, щорічно, режими рибальства в басейні Чорного моря розроблялися на підставі досліджень відповідних наукових установ. Проте нові правила враховують актуальність умов і змін в рибальській індустрії, що відбулися протягом останніх років.

Оновлені правила встановлюють райони для промислу, способи та строки вилову рибних ресурсів, типи суден та їх технічні характеристики для рибної промисловості, а також обмеження для збереження природних ресурсів. Нововведення включають:

  • впроваджено нові екологічно безпечні знаряддя лову рапани – бім-трали,
  • з метою освоєння мігруючих ресурсів восени відновлено промисел пасивними знаряддями лову – гардами, які є найбільш екологічними і не завдають шкоди природним запасам кефалевих риб, не виловлюють молодь інших цінних риб,
  • додатково введено кількісний показник для раколовок, а саме зменшено висоту крила до 0,5 м та довжини бочки до 1 м, що дозволить забезпечити уловистість даного знаряддя лову і водночас не дасть змоги використовувати їх як часткові знаряддя лову,
  • для запобігання пошкодження ділянок існування та охорони колонії філофори, відродження флори та фауни прибережної акваторії Чорного моря, заборонено використання знарядь лову, які пошкоджують дно, у межах території ботанічного заказника загальнодержавного значення "Філофорне поле Зернова";
  • кожен промисловий човен має бути обладнаний GPS навігатором для його відстеження та контролю,
  • прилив осетрових видів риб і їх гібридів негайно має повертатися у середовище їх існування незалежно від їх стану тощо.

Ці нові правила спрямовані на збереження морських ресурсів та підвищення екологічної сталості рибальської промисловості в басейні Чорного моря. Детальніше з оновленими Правилами можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, в Одеській області затримали рибного браконьєра. Чоловік незаконно виловив бичків майже на 800 тисяч гривень.

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