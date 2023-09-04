Вперше за 25 років оновили правила лову риби в Чорному морі: що слід знати

Промисловий вилов риби. Фото: google

Набрати чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

Читайте також:

Вилов риби в Чорному морі

Раніше, щорічно, режими рибальства в басейні Чорного моря розроблялися на підставі досліджень відповідних наукових установ. Проте нові правила враховують актуальність умов і змін в рибальській індустрії, що відбулися протягом останніх років.

Оновлені правила встановлюють райони для промислу, способи та строки вилову рибних ресурсів, типи суден та їх технічні характеристики для рибної промисловості, а також обмеження для збереження природних ресурсів. Нововведення включають:

впроваджено нові екологічно безпечні знаряддя лову рапани – бім-трали,

з метою освоєння мігруючих ресурсів восени відновлено промисел пасивними знаряддями лову – гардами, які є найбільш екологічними і не завдають шкоди природним запасам кефалевих риб, не виловлюють молодь інших цінних риб,

додатково введено кількісний показник для раколовок, а саме зменшено висоту крила до 0,5 м та довжини бочки до 1 м, що дозволить забезпечити уловистість даного знаряддя лову і водночас не дасть змоги використовувати їх як часткові знаряддя лову,

для запобігання пошкодження ділянок існування та охорони колонії філофори, відродження флори та фауни прибережної акваторії Чорного моря, заборонено використання знарядь лову, які пошкоджують дно, у межах території ботанічного заказника загальнодержавного значення "Філофорне поле Зернова";

кожен промисловий човен має бути обладнаний GPS навігатором для його відстеження та контролю,

прилив осетрових видів риб і їх гібридів негайно має повертатися у середовище їх існування незалежно від їх стану тощо.

Ці нові правила спрямовані на збереження морських ресурсів та підвищення екологічної сталості рибальської промисловості в басейні Чорного моря. Детальніше з оновленими Правилами можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, в Одеській області затримали рибного браконьєра. Чоловік незаконно виловив бичків майже на 800 тисяч гривень.