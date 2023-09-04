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Впервые за 25 лет обновили правила ловли рыбы в Черном море: что нужно знать

4 сентября 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Впервые за 25 лет обновили правила ловли рыбы в Черном море: что нужно знать
Промышленный лов рыбы. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вступить в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Ранее ежегодно режимы рыболовства в бассейне Черного моря разрабатывались на основании исследований соответствующих научных учреждений. Однако новые правила учитывают актуальность условий и изменений в рыболовной индустрии, произошедших за последние годы.

Обновленные правила устанавливают районы для промысла, способы и сроки лова рыбных ресурсов, типы судов и их технические характеристики для рыбной промышленности, а также ограничения для сохранения природных ресурсов. Нововведения включают:

  • внедрены новые экологически безопасные орудия ловли рапаны — бим-тралы,
  • с целью освоения мигрирующих ресурсов осенью восстановлен промысел пассивными орудиями ловли — гардами, которые являются наиболее экологичными и не наносят вреда природным запасам кефалевых рыб, не вылавливают молодежь других ценных рыб,
  • дополнительно введен количественный показатель для раколовок, а именно уменьшена высота крыла до 0,5 м и длины бочки до 1 м, что позволит обеспечить уловистость данного орудия лова и одновременно не позволит использовать их как частичные орудия лова,
  • для предотвращения повреждения участков существования и охраны колонии филофоры, возрождения флоры и фауны прибрежной акватории Черного моря, запрещено использование повреждающих дно орудий лова в пределах территории ботанического заказника общегосударственного значения "Филофорное поле Зерновая";
  • каждая промышленная лодка должна быть оборудована GPS навигатором для ее отслеживания и контроля,
  • прилив осетровых видов рыб и их гибридов немедленно должен возвращаться в их среду независимо от состояния и т.п.

Эти новые правила направлены на сохранение морских ресурсов и повышение экологической устойчивости рыболовной промышленности в бассейне Черного моря. Детальнее с обновленными Правилами можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Одесской области задержан рыбный браконьер. Мужчина незаконно выловил бычков почти на 800 тысяч гривен.

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