У Дунай на Одещині випустили осетрових риб

Рибу випустили у Дунай. Фото: Держрибагенство

У Дунай на Одещині випустили понад дві з половиною тисячі осетрових. Ініціатором заходу став Всесвітній фонд природи WWF-Україна, який вже понад 5 років займається збереженням риби в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Читайте також:

"Зарибок вирощено Одеським осетринницьким комплексом. 2,5 тис. молоді осетрових видів риб, середньою наважкою 150 — 300 грамів вже підкорюють води Дунаю", — йдеться у повідомленні.

У агенстві зазначають, що зариблення має не лише прямий природоохоронний характер, але й далеку стратегічну ціль — посприяти відновленню популяції осетрових в Дунаї та забезпечити моніторинг та охорону їх оселищ.

Зариблення Дунаю. Фото: Держрибагенство

Рибу випускають у ріку. Фото: Держрибагенство

Під загрозою зникнення

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня зазначив, що популяції осетрових видів риб продовжують перебувати під загрозою зникнення.

"Вплив гідробудівництва, зарегульованості річок, інтенсивного промислу та браконьєрства призвели до значного скорочення осетрових та занесення їх до Червоної книги України. російська агресія, підрив Каховської ГЕС спровокував екологічну та гуманітарну катастрофу і поставив під загрозу існування багатьох видів дикої фауни, в тому числі і осетрових", — наголосив Головня.

Першого осетра запустили у Дунай. Фото: Держрибагенство

Нагадаємо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.