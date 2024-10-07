В Одессе проводят обыски у фирмы, близкой к Труханову

Полицейский автомобиль. Фото: иллюстративный/ГУНП в Одесской области

В офисах компании "Автомагистраль-Юг", а также в квартирах и автомобилях руководителей предприятия прошли обыски. Правоохранителей интересуют подряды, полученные фирмой в нескольких регионах Украины. В СМИ компанию связывают с одесскими городскими властями.

Об обысках сообщили в самой фирме "Автомагистраль-Юг".

Читайте также:

"Как выяснилось, производство связано с несколькими тендерами, которые в разное время в разных регионах компания выиграла на Prozorro", — говорится в сообщении.

Что известно о фирме

По данным платформы YouControl, владельцем "Автомагистраль-Юг" является бизнесмен Александр Бойко. В то же время, расследование проекта "Наши деньги" доказывает, что ее настоящим владельцем может быть Александр Жуков, близкий к мэру Одессы Геннадию Труханову. Он же, утверждают расследователи, контролирует и фирму "Ростдорстрой", считающуюся одним из фаворитов мэрии в подрядах на строительные работы. В то же время, в "Автомагистраль-Юг" отрицают связи с окружением Труханова.

Отметим также, что "Автомагистраль-Юг" была одним из главных подрядчиков "Укравтодора". В частности, в 2020 году она выиграла тендеров на 28,8 млрд грн, в 2021 году — на 26,1 млрд грн.

Напомним, в Одесской области потратят 84 млн грн на реставрацию школы, которую уже ремонтировали.

Также под Одессой будет построена школа-бункер за 117 млн грн.