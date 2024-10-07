В Одесі проводять обшуки у фірми, близької до Труханова

Поліцейський автомобіль. Фото: ілюстративне/ГУНП в Одеській області

В офісах компанії "Автомагістраль-Південь", а також у квартирах і автомобілях керівників підприємства пройшли обшуки. Правоохоронців цікавлять підряди, які фірма отримала у декількох регіонах України. У ЗМІ компанію пов'язують з одеською міською владою.

Про обшуки повідомили у самій фірмі "Автомагістраль-Південь".

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"Як з’ясувалось, провадження пов’язано з декількома тендерами, які у різний час у різних регіонах компанія виграла на Prozorro", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про фірму

За даними платформи YouControl, власником "Автомагістраль-Південь" є бізнесмен Олександр Бойко. Водночас, розслідування проєкту "Наші гроші" доводить, що її справжнім власником може бути Олександр Жуков, близький до мера Одеси Геннадія Труханова. Він же, стверджують розслідувачі, контролює й фірму "Ростдорстрой", яка вважається одним з фаворитів мерії у підрядах на будівельні роботи. Водночас, в "Автомагістраль-Південь" заперечують зв'язки з оточенням Труханова.

Зазначимо також, що "Автомагістраль-Південь" була одним з головних підрядників "Укравтодору". Зокрема, у 2020 році вона виграла тендерів на 28,8 млрд грн, у 2021 році — на 26,1 млрд грн.

Нагадаємо, на Одещині витратять 84 млн грн на реставрацію школи, яку вже ремонтували.

Також під Одесою побудують школу-бункер за 117 млн грн.