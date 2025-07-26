Отключение света в Одессе 26 июля - адреса и график

В Одессе частично отключили электроэнергию. Фото иллюстративное: freepik

В субботу, 26 июля, часть улиц Одессы останется без электроэнергии. Энергетики будут проводить плановые работы в разных районах города. Отключения света продлятся до вечера, в зависимости от района.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Южный РЭС (свет вернут до 19:00):

ул. Левитана 123а, 123б

ул. Симоненко 1-58

переулок 1-й Амбулаторный 1-11

пр. Свободы 71-89

переулок Верфяной 1-16

переулок Садовый 2

ул. Дубинина 21

ул. Приморская 52

переулок Загородный 9

переулок Либкнехта (Черноморка) 8

переулок Кошевого 5в

ул. Амбулаторная 2-15

Центральный РЭС (работы до 17:00):

ул. Станционная 1-3

ул. Селекционная 1-54

Селекционеров 6, 20

ул. Тракторная 1-54

переулок 1-й Моторный 1-38

переулок 2-й Моторный 1-38

ул. Моторная 1-57

Адреса в Центральном районе (работы до 20:00):

ул. Вадатурского 79-131

ул. Гранатная 1-16

ул. Михайленко 18-51

ул. Прибика 7-28

ул. Столярского 4г

переулок Гранатный 2-8

ул. Фунтового 42-54

переулок Кордонный 1-35

переулок Малиновский 7

Северный РЭС (электроэнергию вернут до 18:00):

ул. Наклонная 1-174

ул. Штилевая 2-118

переулок 1-й Дунаевского

переулок 2-й Дунаевского

переулок 3-й Дунаевского

ул. Кошица 1-69

ул. Конноармейская 1, 1а

ул. Шептицкого 1-5

переулок Одесский 3-7

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, какая цена будет на газ в Одессе с 1 августа. Также мы писали, сколько в августе украинцы будут платить за свет.