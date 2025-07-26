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Главная Одесса В нескольких районах Одессы сегодня отключат свет — почему

В нескольких районах Одессы сегодня отключат свет — почему

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 09:47
Отключение света в Одессе 26 июля - адреса и график
В Одессе частично отключили электроэнергию. Фото иллюстративное: freepik

В субботу, 26 июля, часть улиц Одессы останется без электроэнергии. Энергетики будут проводить плановые работы в разных районах города. Отключения света продлятся до вечера, в зависимости от района.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Южный РЭС (свет вернут до 19:00):

  • ул. Левитана 123а, 123б
  • ул. Симоненко 1-58
  • переулок 1-й Амбулаторный 1-11
  • пр. Свободы 71-89
  • переулок Верфяной 1-16
  • переулок Садовый 2
  • ул. Дубинина 21
  • ул. Приморская 52
  • переулок Загородный 9
  • переулок Либкнехта (Черноморка) 8
  • переулок Кошевого 5в
  • ул. Амбулаторная 2-15

Центральный РЭС (работы до 17:00):

  • ул. Станционная 1-3
  • ул. Селекционная 1-54
  • Селекционеров 6, 20
  • ул. Тракторная 1-54
  • переулок 1-й Моторный 1-38
  • переулок 2-й Моторный 1-38
  • ул. Моторная 1-57

Адреса в Центральном районе (работы до 20:00):

  • ул. Вадатурского 79-131
  • ул. Гранатная 1-16
  • ул. Михайленко 18-51
  • ул. Прибика 7-28
  • ул. Столярского 4г
  • переулок Гранатный 2-8
  • ул. Фунтового 42-54
  • переулок Кордонный 1-35
  • переулок Малиновский 7

Северный РЭС (электроэнергию вернут до 18:00):

  • ул. Наклонная 1-174
  • ул. Штилевая 2-118
  • переулок 1-й Дунаевского
  • переулок 2-й Дунаевского
  • переулок 3-й Дунаевского
  • ул. Кошица 1-69
  • ул. Конноармейская 1, 1а
  • ул. Шептицкого 1-5
  • переулок Одесский 3-7

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, какая цена будет на газ в Одессе с 1 августа. Также мы писали, сколько в августе украинцы будут платить за свет.

Одесса электроэнергия Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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