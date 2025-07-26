Отключение света в Одессе 26 июля - адреса и график

В нескольких районах Одессы сегодня отключат свет — почему
В субботу, 26 июля, часть улиц Одессы останется без электроэнергии. Энергетики будут проводить плановые работы в разных районах города. Отключения света продлятся до вечера, в зависимости от района.
Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Южный РЭС (свет вернут до 19:00):
- ул. Левитана 123а, 123б
- ул. Симоненко 1-58
- переулок 1-й Амбулаторный 1-11
- пр. Свободы 71-89
- переулок Верфяной 1-16
- переулок Садовый 2
- ул. Дубинина 21
- ул. Приморская 52
- переулок Загородный 9
- переулок Либкнехта (Черноморка) 8
- переулок Кошевого 5в
- ул. Амбулаторная 2-15
Центральный РЭС (работы до 17:00):
- ул. Станционная 1-3
- ул. Селекционная 1-54
- Селекционеров 6, 20
- ул. Тракторная 1-54
- переулок 1-й Моторный 1-38
- переулок 2-й Моторный 1-38
- ул. Моторная 1-57
Адреса в Центральном районе (работы до 20:00):
- ул. Вадатурского 79-131
- ул. Гранатная 1-16
- ул. Михайленко 18-51
- ул. Прибика 7-28
- ул. Столярского 4г
- переулок Гранатный 2-8
- ул. Фунтового 42-54
- переулок Кордонный 1-35
- переулок Малиновский 7
Северный РЭС (электроэнергию вернут до 18:00):
- ул. Наклонная 1-174
- ул. Штилевая 2-118
- переулок 1-й Дунаевского
- переулок 2-й Дунаевского
- переулок 3-й Дунаевского
- ул. Кошица 1-69
- ул. Конноармейская 1, 1а
- ул. Шептицкого 1-5
- переулок Одесский 3-7
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали, какая цена будет на газ в Одессе с 1 августа. Также мы писали, сколько в августе украинцы будут платить за свет.
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