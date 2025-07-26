Відключення світла в Одесі 26 липня — адреси та графік

У кількох районах Одеси сьогодні вимкнуть світло — чому
У суботу, 26 липня, частина вулиць Одеси залишиться без електроенергії. Енергетики проводитимуть планові роботи у різних районах міста. Відключення світла триватимуть до вечора, залежно від району.
Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Південний РЕМ (світло повернуть до 19:00):
- вул. Левітана 123а, 123б
- вул. Симоненка 1-58
- пров. 1-й Амбулаторний 1-11
- пр. Свободи 71-89
- пров. Верф’яний 1-16
- пров. Садовий 2
- вул. Дубиніна 21
- вул. Приморська 52
- пров. Загородній 9
- пров. Лібкнехта (Чорноморка) 8
- пров. Кошового 5в
- вул. Амбулаторна 2-15
Центральний РЕМ (роботи до 17:00):
- вул. Станційна 1-3
- вул. Селекційна 1-54
- вул. Селекціонерів 6, 20
- вул. Тракторна 1-54
- пров. 1-й Моторний 1-38
- пров. 2-й Моторний 1-38
- вул. Моторна 1-57
Адреси в Центральному районі (роботи до 20:00):
- вул. Вадатурського 79-131
- вул. Гранатна 1-16
- вул. Михайленка 18-51
- вул. Прибіка 7-28
- вул. Столярського 4г
- пров. Гранатний 2-8
- вул. Фунтового 42-54
- пров. Кордонний 1-35
- пров. Малиновський 7
Північний РЕМ (електроенергію повернуть до 18:00):
- вул. Похила 1-174
- вул. Штильова 2-118
- пров. 1-й Дунаєвського
- пров. 2-й Дунаєвського
- пров. 3-й Дунаєвського
- вул. Кошиця 1-69
- вул. Кінноармійська 1, 1а
- вул. Шептицького 1-5
- пров. Одеський 3-7
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли, яка ціна буде на газ в Одесі з 1 серпня. Також ми писали, скільки у серпні українці платитимуть за світло.
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