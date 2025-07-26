Відключення світла в Одесі 26 липня — адреси та графік

В Одесі частково вимкнули електроенергію. Фото ілюстративне: freepik

У суботу, 26 липня, частина вулиць Одеси залишиться без електроенергії. Енергетики проводитимуть планові роботи у різних районах міста. Відключення світла триватимуть до вечора, залежно від району.

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ (світло повернуть до 19:00):

вул. Левітана 123а, 123б

вул. Симоненка 1-58

пров. 1-й Амбулаторний 1-11

пр. Свободи 71-89

пров. Верф’яний 1-16

пров. Садовий 2

вул. Дубиніна 21

вул. Приморська 52

пров. Загородній 9

пров. Лібкнехта (Чорноморка) 8

пров. Кошового 5в

вул. Амбулаторна 2-15

Центральний РЕМ (роботи до 17:00):

вул. Станційна 1-3

вул. Селекційна 1-54

вул. Селекціонерів 6, 20

вул. Тракторна 1-54

пров. 1-й Моторний 1-38

пров. 2-й Моторний 1-38

вул. Моторна 1-57

Адреси в Центральному районі (роботи до 20:00):

вул. Вадатурського 79-131

вул. Гранатна 1-16

вул. Михайленка 18-51

вул. Прибіка 7-28

вул. Столярського 4г

пров. Гранатний 2-8

вул. Фунтового 42-54

пров. Кордонний 1-35

пров. Малиновський 7

Північний РЕМ (електроенергію повернуть до 18:00):

вул. Похила 1-174

вул. Штильова 2-118

пров. 1-й Дунаєвського

пров. 2-й Дунаєвського

пров. 3-й Дунаєвського

вул. Кошиця 1-69

вул. Кінноармійська 1, 1а

вул. Шептицького 1-5

пров. Одеський 3-7

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка ціна буде на газ в Одесі з 1 серпня. Також ми писали, скільки у серпні українці платитимуть за світло.