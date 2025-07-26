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Головна Одеса У кількох районах Одеси сьогодні вимкнуть світло — чому

У кількох районах Одеси сьогодні вимкнуть світло — чому

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 09:47
Відключення світла в Одесі 26 липня — адреси та графік
В Одесі частково вимкнули електроенергію. Фото ілюстративне: freepik

У суботу, 26 липня, частина вулиць Одеси залишиться без електроенергії. Енергетики проводитимуть планові роботи у різних районах міста. Відключення світла триватимуть до вечора, залежно від району.

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ (світло повернуть до 19:00):

  • вул. Левітана 123а, 123б
  • вул. Симоненка 1-58
  • пров. 1-й Амбулаторний 1-11
  • пр. Свободи 71-89
  • пров. Верф’яний 1-16
  • пров. Садовий 2
  • вул. Дубиніна 21
  • вул. Приморська 52
  • пров. Загородній 9
  • пров. Лібкнехта (Чорноморка) 8
  • пров. Кошового 5в
  • вул. Амбулаторна 2-15

Центральний РЕМ (роботи до 17:00):

  • вул. Станційна 1-3
  • вул. Селекційна 1-54
  • вул. Селекціонерів 6, 20
  • вул. Тракторна 1-54
  • пров. 1-й Моторний 1-38
  • пров. 2-й Моторний 1-38
  • вул. Моторна 1-57

Адреси в Центральному районі (роботи до 20:00):

  • вул. Вадатурського 79-131
  • вул. Гранатна 1-16
  • вул. Михайленка 18-51
  • вул. Прибіка 7-28
  • вул. Столярського 4г
  • пров. Гранатний 2-8
  • вул. Фунтового 42-54
  • пров. Кордонний 1-35
  • пров. Малиновський 7

Північний РЕМ (електроенергію повернуть до 18:00):

  • вул. Похила 1-174
  • вул. Штильова 2-118
  • пров. 1-й Дунаєвського
  • пров. 2-й Дунаєвського
  • пров. 3-й Дунаєвського
  • вул. Кошиця 1-69
  • вул. Кінноармійська 1, 1а
  • вул. Шептицького 1-5
  • пров. Одеський 3-7

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка ціна буде на газ в Одесі з 1 серпня. Також ми писали, скільки у серпні українці платитимуть за світло.

Одеса електроенергія Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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