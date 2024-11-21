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У мэра Одессы появился еще один советник — кто им стал

21 ноября 2024 18:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Бывшая оппозиционерка Леонидова стала советницей Труханова
Депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил своей советницей депутата горсовета Лилию Леонидову. Она будет помогать мэру разбираться в вопросах обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии города.

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Что известно о новой советнице

Лилия Леонидова занимается ресторанным бизнесом. В 2015 году она была избрана депутатом горсовета от "Блока Петра Порошенко", длительное время находилась в оппозиции к мэру и его команде. В 2020 году переизбрана снова, на этот раз от "Оппозиционной платформы — За жизнь". С начала полномасштабной войны Лилия Леонидова много занимается волонтерской деятельностью, а также защитой прав женщин.

Другие советники мэра

Не так давно Геннадий Труханов продлил на год полномочия еще одной своей советницы, Вероники Этнарович. Она занимается цифровым развитием социально-гуманитарных вопросов. Вероника Этнарович является супругой Виталия Этнаровича. Он в свою очередь является братом руководителя фракции партии Геннадия Труханова "Доверяй делам" в Одесском горсовете Олега Этнаровича.

Напомним, Туристический центр Одессы остался без руководителя. Также мы сообщали, что в одесской МСЭК назначили нового начальника.

Одесса назначение Геннадий Труханов местные депутаты Новости Одессы

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