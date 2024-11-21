Колишня опозиціонерка Леонідова стала радницею Труханова

Депутатка Одеської міськради Лілія Леонідова. Фото: Facebook

Мер Одеси Геннадій Труханов призначив своєю радницею депутатку міськради Лілію Леонідову. Вона допомагатиме міському голові розбиратися у питаннях забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті мерії міста.

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Що відомо про нову радницю

Лілія Леонідова займається ресторанним бізнесом. У 2015 році вона була обрана депутаткою міськради від "Блоку Петра Порошенка", тривалий час перебувала в опозиції до мера і його команди. У 2020 році переобрана знову, цього разу від "Опозиційної платформи — За життя". З початку повномасштабної війни Лілія Леонідова багато займається волонтерською діяльністю, а також захистом прав жінок.

Інші радники мера

Нещодавно Геннадій Труханов подовжив на рік повноваження ще однієї своєї радниці, Вероніки Етнарович. Вона опікується цифровим розвитком соціально-гуманітарними питаннями. Вероніка Етнарович є дружиною Віталія Етнаровича. Він, у свою чергу, є братом керівника фракції партії Геннадія Труханова "Довіряй ділам" в Одеській міськраді Олега Етнаровича.

Нагадаємо, Туристичний центр Одеси лишився без керівника. Також ми повідомляли, що в одеській МСЕК призначили нового начальника.