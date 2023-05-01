В Николаеве мужчина с гранатой ограбил аптеку

Медицинские препараты в аптеке. Фото:pixabay.com

Неизвестный в маске и капюшоне обокрал аптеку в Николаеве. Чтобы осуществить преступное намерение, угрожал фармацевту гранатой.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

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Злоумышленника задержали полицейские в нескольких кварталах от места преступления.

Гранату, а также деньги из аптеки мужчина выбросил, когда услышал, что отважный провизор бежит за ним.

"Следователи задержали 54-летнего николаевца в порядке ст. 208 УПК Украины по горячим следам. В ближайшее время ему сообщат о подозрении за совершение разбоя по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

За совершенное преступление в условиях военного положения фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

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